Steve Morse - Triangulation (Coloured) (8712725751298) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steve Morse
Альбом (сингл)
Triangulation
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
В наличии
Код товара: 722192
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725751298]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steve Morse
Альбом (сингл)
Triangulation
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Break Through, Off the Cuff, TexUS, The Unexpected, March of the Nomads, Ice Breaker, Tumeni Partz, Triangulation, Taken by an Angel
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Steve Morse - Triangulation (Coloured) (8712725751298) виниловая пластинка
Легендарный гитарист Стив Морс возвращается с «Triangulation», долгожданным новым студийным альбомом. Издание на оранжевом виниле. Triangulation — первый альбом группы после «Out Standing in Their Field» 2009 года. В записи альбома Морс примет участие в составе основного трио, в котором примут участие басист Дэйв ЛаРю и барабанщик Ван Ромейн. Нужно отметить несколько выдающихся гостевых выступлений, включая величественный вклад блюзовой гитары Эрика Джонсона в «TexUS» и Джона Петруччи из Dream Theater, который привнес свое неповторимое прог-металлическое звучание в «Triangulation», и, конечно же, Кевина Морса, который аккомпанирует своему отцу в «Taken by an Angel».
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725751298]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steve Morse
Альбом (сингл)
Triangulation
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Break Through, Off the Cuff, TexUS, The Unexpected, March of the Nomads, Ice Breaker, Tumeni Partz, Triangulation, Taken by an Angel
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Легендарный гитарист Стив Морс возвращается с «Triangulation», долгожданным новым студийным альбомом. Издание на оранжевом виниле. Triangulation — первый альбом группы после «Out Standing in Their Field» 2009 года. В записи альбома Морс примет участие в составе основного трио, в котором примут участие басист Дэйв ЛаРю и барабанщик Ван Ромейн. Нужно отметить несколько выдающихся гостевых выступлений, включая величественный вклад блюзовой гитары Эрика Джонсона в «TexUS» и Джона Петруччи из Dream Theater, который привнес свое неповторимое прог-металлическое звучание в «Triangulation», и, конечно же, Кевина Морса, который аккомпанирует своему отцу в «Taken by an Angel».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Steve Morse - Triangulation (Coloured) (8712725751298) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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