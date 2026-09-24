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Wally Badarou - Simple Things (4251804186735) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wally Badarou - Simple Things (4251804186735) виниловая пластинка

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Wally Badarou - Simple Things (4251804186735) виниловая пластинка - фото 1
Wally Badarou - Simple Things (4251804186735) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wally Badarou
Альбом (сингл)
Simple Things
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wally Badarou - Simple Things (4251804186735) виниловая пластинка - фото 1
  • Wally Badarou - Simple Things (4251804186735) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722153
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wally Badarou - Simple Things (4251804186735) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804186735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wally Badarou
Альбом (сингл)
Simple Things
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
You, You Can't Hide Always, We'll Make It Again, Walk Straight Ahead, Painting My Life Blue, Just Two Lovers
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wally Badarou - Simple Things (4251804186735) виниловая пластинка

LP - Стандартное издание на черном виниле. Тщательно ремастерировано и нарезано Саймоном Фрэнсисом и Сисели Балстон соответственно, отпечатано в высочайшем качестве на заводе Record Industry в Нидерландах. Уолли Бадару — пионер синтезаторной музыки и музыкальный эрудит. Но он редко поёт поверх своих роскошных треков. Шесть песен, составляющих новый альбом Simple Things, наконец-то воплощают в жизнь видение Уолли, используя избранные фонограммы из его любимого альбома Colors Of Silence. Эти треки были первоначально созданы в 2001 году для выпуска оригинального CD; здесь Уолли «просто» добавил наложения и вокал к уже отмастеренным миксам, проведя несколько тщательных правок. Проще говоря, Simple Things — это еще один образец потрясающего гения Уолли Бадару. Работа над Simple Things велась десятилетиями. Уолли не только мучился с мыслью о том, чтобы самому исполнять эти замечательные песни, но и с желанием петь их на английском языке и писать собственные тексты, одновременно борясь с потрясающими фонограммами, которые, казалось, сами собой обрели собственную жизнь. Уолли Бадару — специалист по синтезаторам, и, учитывая его огромное влияние, вряд ли кто-то ещё недооценён. Его сольные работы практически определили звучание балеарских диджеев 1980-х годов, а следовательно, и более утончённое звучание танцевальной культуры в последующие годы. Он был одним из участников Compass Point All Stars (вместе со Sly and Robbie, Barry Reynolds, Mikey Chung и Uziah "Sticky" Thompson), штатной команды звукозаписи студии Compass Point ответственной за серию альбомов 1980-х годов, записанных Грейс Джонс, Tom Tom Club, Миком Джаггером, Black Uhuru, Гвен Гатри, Джимми Клиффом и Грегори Айзексом. Игра Бадару на клавишных также звучала на альбомах Роберта Палмера Марианны Фейтфулл Херби Хэнкока M (Pop Muzik), Talking Heads Ману Дибанго и Мириам Макеба. Он также продюсировал Фелу Кути. Фух!. Когда мы спросили Уолли о значении названия этого сборника, он объяснил: «Это «простые вещи», на которых, кажется, строится повседневная жизнь. Самые простые сложнее описать, но когда их достаточно точно описать, то есть простыми словами, они становятся более искренними и подлинными для выражения и передачи. Я погрузился в изучение текстов других классических песен, чего раньше почти не делал, просто чтобы оценить гениальность простых слов, из которых они были составлены, и получил огромное удовольствие, изучая, насколько мощно они выражают сложные идеи, такие как любовь».

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804186735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wally Badarou
Альбом (сингл)
Simple Things
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
You, You Can't Hide Always, We'll Make It Again, Walk Straight Ahead, Painting My Life Blue, Just Two Lovers
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
LP - Стандартное издание на черном виниле. Тщательно ремастерировано и нарезано Саймоном Фрэнсисом и Сисели Балстон соответственно, отпечатано в высочайшем качестве на заводе Record Industry в Нидерландах. Уолли Бадару — пионер синтезаторной музыки и музыкальный эрудит. Но он редко поёт поверх своих роскошных треков. Шесть песен, составляющих новый альбом Simple Things, наконец-то воплощают в жизнь видение Уолли, используя избранные фонограммы из его любимого альбома Colors Of Silence. Эти треки были первоначально созданы в 2001 году для выпуска оригинального CD; здесь Уолли «просто» добавил наложения и вокал к уже отмастеренным миксам, проведя несколько тщательных правок. Проще говоря, Simple Things — это еще один образец потрясающего гения Уолли Бадару. Работа над Simple Things велась десятилетиями. Уолли не только мучился с мыслью о том, чтобы самому исполнять эти замечательные песни, но и с желанием петь их на английском языке и писать собственные тексты, одновременно борясь с потрясающими фонограммами, которые, казалось, сами собой обрели собственную жизнь. Уолли Бадару — специалист по синтезаторам, и, учитывая его огромное влияние, вряд ли кто-то ещё недооценён. Его сольные работы практически определили звучание балеарских диджеев 1980-х годов, а следовательно, и более утончённое звучание танцевальной культуры в последующие годы. Он был одним из участников Compass Point All Stars (вместе со Sly and Robbie, Barry Reynolds, Mikey Chung и Uziah "Sticky" Thompson), штатной команды звукозаписи студии Compass Point ответственной за серию альбомов 1980-х годов, записанных Грейс Джонс, Tom Tom Club, Миком Джаггером, Black Uhuru, Гвен Гатри, Джимми Клиффом и Грегори Айзексом. Игра Бадару на клавишных также звучала на альбомах Роберта Палмера Марианны Фейтфулл Херби Хэнкока M (Pop Muzik), Talking Heads Ману Дибанго и Мириам Макеба. Он также продюсировал Фелу Кути. Фух!. Когда мы спросили Уолли о значении названия этого сборника, он объяснил: «Это «простые вещи», на которых, кажется, строится повседневная жизнь. Самые простые сложнее описать, но когда их достаточно точно описать, то есть простыми словами, они становятся более искренними и подлинными для выражения и передачи. Я погрузился в изучение текстов других классических песен, чего раньше почти не делал, просто чтобы оценить гениальность простых слов, из которых они были составлены, и получил огромное удовольствие, изучая, насколько мощно они выражают сложные идеи, такие как любовь».
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Wally Badarou - Simple Things (4251804186735) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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