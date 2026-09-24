Wally Badarou - Simple Things (4251804186735) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wally Badarou - Simple Things (4251804186735) виниловая пластинка
LP - Стандартное издание на черном виниле. Тщательно ремастерировано и нарезано Саймоном Фрэнсисом и Сисели Балстон соответственно, отпечатано в высочайшем качестве на заводе Record Industry в Нидерландах. Уолли Бадару — пионер синтезаторной музыки и музыкальный эрудит. Но он редко поёт поверх своих роскошных треков. Шесть песен, составляющих новый альбом Simple Things, наконец-то воплощают в жизнь видение Уолли, используя избранные фонограммы из его любимого альбома Colors Of Silence. Эти треки были первоначально созданы в 2001 году для выпуска оригинального CD; здесь Уолли «просто» добавил наложения и вокал к уже отмастеренным миксам, проведя несколько тщательных правок. Проще говоря, Simple Things — это еще один образец потрясающего гения Уолли Бадару. Работа над Simple Things велась десятилетиями. Уолли не только мучился с мыслью о том, чтобы самому исполнять эти замечательные песни, но и с желанием петь их на английском языке и писать собственные тексты, одновременно борясь с потрясающими фонограммами, которые, казалось, сами собой обрели собственную жизнь. Уолли Бадару — специалист по синтезаторам, и, учитывая его огромное влияние, вряд ли кто-то ещё недооценён. Его сольные работы практически определили звучание балеарских диджеев 1980-х годов, а следовательно, и более утончённое звучание танцевальной культуры в последующие годы. Он был одним из участников Compass Point All Stars (вместе со Sly and Robbie, Barry Reynolds, Mikey Chung и Uziah "Sticky" Thompson), штатной команды звукозаписи студии Compass Point ответственной за серию альбомов 1980-х годов, записанных Грейс Джонс, Tom Tom Club, Миком Джаггером, Black Uhuru, Гвен Гатри, Джимми Клиффом и Грегори Айзексом. Игра Бадару на клавишных также звучала на альбомах Роберта Палмера Марианны Фейтфулл Херби Хэнкока M (Pop Muzik), Talking Heads Ману Дибанго и Мириам Макеба. Он также продюсировал Фелу Кути. Фух!. Когда мы спросили Уолли о значении названия этого сборника, он объяснил: «Это «простые вещи», на которых, кажется, строится повседневная жизнь. Самые простые сложнее описать, но когда их достаточно точно описать, то есть простыми словами, они становятся более искренними и подлинными для выражения и передачи. Я погрузился в изучение текстов других классических песен, чего раньше почти не делал, просто чтобы оценить гениальность простых слов, из которых они были составлены, и получил огромное удовольствие, изучая, насколько мощно они выражают сложные идеи, такие как любовь».
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