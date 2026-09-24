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Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка

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Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка - фото 1
Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка - фото 2
Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка - фото 3
Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка - фото 4
Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка - фото 5
Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка - фото 6
Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Christopher Rau
Альбом (сингл)
Asper Clouds
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка - фото 1
  • Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка - фото 2
  • Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка - фото 3
  • Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка - фото 4
  • Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка - фото 5
  • Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка - фото 6
  • Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722065
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0827170358560]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Christopher Rau
Альбом (сингл)
Asper Clouds
Жанр
House
Трек-лист
A Line, Ping To You, Little, The Cool World, Always The Same, The Needs, Capri, Talk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка

Нет трендов, которым нужно следовать, нет изобретений, которые нужно придумывать, именно эта минималистичная красота позволяет нам парить на облаках Аспер. Это по-прежнему актуально в 2025 году: вневременные ритмы, которые по-прежнему трогают сердце и душу и согревают танцпол. Сериалу «Смолвилль» исполняется 20 лет, поэтому мы начинаем небольшое музыкальное празднование со специального переиздания этой невероятной красоты, выдержавшей испытание временем, — юбилейного альбома Кристофера Рау, посвященного сериалу «Смолвилль».

Отзывы о товаре Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0827170358560]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Christopher Rau
Альбом (сингл)
Asper Clouds
Жанр
House
Трек-лист
A Line, Ping To You, Little, The Cool World, Always The Same, The Needs, Capri, Talk
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Нет трендов, которым нужно следовать, нет изобретений, которые нужно придумывать, именно эта минималистичная красота позволяет нам парить на облаках Аспер. Это по-прежнему актуально в 2025 году: вневременные ритмы, которые по-прежнему трогают сердце и душу и согревают танцпол. Сериалу «Смолвилль» исполняется 20 лет, поэтому мы начинаем небольшое музыкальное празднование со специального переиздания этой невероятной красоты, выдержавшей испытание временем, — юбилейного альбома Кристофера Рау, посвященного сериалу «Смолвилль».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Christopher Rau - Asper Clouds (0827170358560) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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