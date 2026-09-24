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Dave Harrington - Become Alive (4260038311721) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dave Harrington - Become Alive (4260038311721) виниловая пластинка

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Dave Harrington - Become Alive (4260038311721) виниловая пластинка - фото 1
Dave Harrington - Become Alive (4260038311721) виниловая пластинка - фото 2
Dave Harrington - Become Alive (4260038311721) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dave Harrington
Альбом (сингл)
Become Alive
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dave Harrington - Become Alive (4260038311721) виниловая пластинка - фото 1
  • Dave Harrington - Become Alive (4260038311721) виниловая пластинка - фото 2
  • Dave Harrington - Become Alive (4260038311721) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722050
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dave Harrington - Become Alive (4260038311721) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038311721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dave Harrington
Альбом (сингл)
Become Alive
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
White Heat, Slides, The Prophet, Cities Of The Red Night, Steels, Become Alive, Spectrum, All I Can Do
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dave Harrington - Become Alive (4260038311721) виниловая пластинка

Великолепный новый альбом Дэйва Харрингтона на стыке электроники, (прогрессивного) рока и джаза. Харрингтон впервые привлек к себе внимание как один из участников дуэта Darkside, своего проекта с Николасом Джааром, который также выступил сопродюсером новой работы «Become Alive».

Отзывы о товаре Dave Harrington - Become Alive (4260038311721) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038311721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dave Harrington
Альбом (сингл)
Become Alive
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
White Heat, Slides, The Prophet, Cities Of The Red Night, Steels, Become Alive, Spectrum, All I Can Do
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Великолепный новый альбом Дэйва Харрингтона на стыке электроники, (прогрессивного) рока и джаза. Харрингтон впервые привлек к себе внимание как один из участников дуэта Darkside, своего проекта с Николасом Джааром, который также выступил сопродюсером новой работы «Become Alive».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dave Harrington - Become Alive (4260038311721) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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