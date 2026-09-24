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Sophie Zelmani - Love Affair (Coloured) (8719262040229) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sophie Zelmani - Love Affair (Coloured) (8719262040229) виниловая пластинка

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Sophie Zelmani - Love Affair (Coloured) (8719262040229) виниловая пластинка - фото 1
Sophie Zelmani - Love Affair (Coloured) (8719262040229) виниловая пластинка - фото 2
Sophie Zelmani - Love Affair (Coloured) (8719262040229) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
Love Affair
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sophie Zelmani - Love Affair (Coloured) (8719262040229) виниловая пластинка - фото 1
  • Sophie Zelmani - Love Affair (Coloured) (8719262040229) виниловая пластинка - фото 2
  • Sophie Zelmani - Love Affair (Coloured) (8719262040229) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722016
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sophie Zelmani - Love Affair (Coloured) (8719262040229) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
Love Affair
Жанр
Jazz
Трек-лист
September Tears, Maja's Song, To Know You, Memories, Truth, Keep It To Yourself, Grand As Loving, Dream Gets Clear, Fade, Hard To Know, Your Way, Stay With My Heart, Lost In Love
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sophie Zelmani - Love Affair (Coloured) (8719262040229) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: September Tears, Maja's Song, To Know You, Memories, Truth, Keep It To Yourself, Grand As Loving, Dream Gets Clear, Fade, Hard To Know, Your Way, Stay With My Heart, Lost In Love

Отзывы о товаре Sophie Zelmani - Love Affair (Coloured) (8719262040229) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
Love Affair
Жанр
Jazz
Трек-лист
September Tears, Maja's Song, To Know You, Memories, Truth, Keep It To Yourself, Grand As Loving, Dream Gets Clear, Fade, Hard To Know, Your Way, Stay With My Heart, Lost In Love
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: September Tears, Maja's Song, To Know You, Memories, Truth, Keep It To Yourself, Grand As Loving, Dream Gets Clear, Fade, Hard To Know, Your Way, Stay With My Heart, Lost In Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sophie Zelmani - Love Affair (Coloured) (8719262040229) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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