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Ie - Reverse Earth (4251804185363) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ie - Reverse Earth (4251804185363) виниловая пластинка

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Ie - Reverse Earth (4251804185363) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ie
Альбом (сингл)
Reverse Earth
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ie - Reverse Earth (4251804185363) виниловая пластинка - фото 1
  • Ie - Reverse Earth (4251804185363) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721866
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ie - Reverse Earth (4251804185363) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[4251804185363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ie
Альбом (сингл)
Reverse Earth
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Reverse Earth, Divination Bag, Simplify, Babel, Dark Rome
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ie - Reverse Earth (4251804185363) виниловая пластинка

Выйдя из миннеаполисского андеграунда и устремившись прямо в небо, группа IE представляет на лейбле Quindi полноформатный альбом, полный искрящегося, утонченного великолепия. Касаясь космического величия, циклических паттернов в стиле Райли, лаунж-попа и дабовой психоделии, квинтет позволяет своим песням разворачиваться с естественной, гипнотической элегантностью, которая может принимать множество различных форм. В записях участников IE присутствует непринужденная, живая атмосфера, отражающая их постоянные выступления в Миннеаполисе и окрестностях. С момента выхода своего первого релиза в 2016 году они плавно перешли от дронового и синтезаторного джем-бэнда (альбом Pome 2018 года) к напряженному, стоунер-ориентированному слоукору (в выдающемся альбоме Junk Body 2023 года). В альбоме Reverse Earth они создают дымчатую ноту, которая окутывает ваш череп на протяжении продолжительных треков, развивающихся с медитативной уравновешенностью. Начиная с обманчиво энергичного ритма 4/4 заглавного трека, через извилистые триптаминовые мантры «Divination Bag» и заканчивая медленным и тлеющим инди-соулом «Simplify», звучание IE окутано роскошным теплым сиянием, которое сглаживает низкие и средние частоты, создавая ночную атмосферу, в которой их туманные песенные структуры могут казаться восхитительно бесконечными. Ударные Мередит Гилл создают плавные и ниспадающие подводные течения для медленно меняющихся фаз инструментальных партий, в то время как Майкл Галлоп и Трэвис Уоркман обмениваются партиями на клавишных, а Уоркман и Сэм Молстад оттачивают и перебирают струны своих шестиструнных гитар. Поверх гула ее баса вокал Мариэль Оливейры адаптируется к обстановке, от далекой, похожей на сон песни сирены в «Reverse Earth» до медитативного разговорного фрагмента в «Babel». В каждом треке найдется место для каждого инструмента, чтобы проявить себя и заявить о себе, от закручивающегося клавишного риффа до гитарного флэпа. Плавные, завораживающие грувовые упражнения первых четырех треков сменяются медленным и мощным маршем в «Dark Rome», завершая альбом мрачной антибалладой, идеально подходящей для финального выступления в «Доме на дороге» из «Твин Пикс» (примерно в третьем сезоне). Несмотря на то, что треки изобилуют композицией, мастерством музыкантов и качественным продюсированием, звучание IE обладает усыпляющим эффектом, который неосознанно впитывается. Это завораживающий портал, где кажется, что группа могла бы играть каждую композицию бесконечно – где само время словно отрывается от своих оков.

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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[4251804185363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ie
Альбом (сингл)
Reverse Earth
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Reverse Earth, Divination Bag, Simplify, Babel, Dark Rome
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Выйдя из миннеаполисского андеграунда и устремившись прямо в небо, группа IE представляет на лейбле Quindi полноформатный альбом, полный искрящегося, утонченного великолепия. Касаясь космического величия, циклических паттернов в стиле Райли, лаунж-попа и дабовой психоделии, квинтет позволяет своим песням разворачиваться с естественной, гипнотической элегантностью, которая может принимать множество различных форм. В записях участников IE присутствует непринужденная, живая атмосфера, отражающая их постоянные выступления в Миннеаполисе и окрестностях. С момента выхода своего первого релиза в 2016 году они плавно перешли от дронового и синтезаторного джем-бэнда (альбом Pome 2018 года) к напряженному, стоунер-ориентированному слоукору (в выдающемся альбоме Junk Body 2023 года). В альбоме Reverse Earth они создают дымчатую ноту, которая окутывает ваш череп на протяжении продолжительных треков, развивающихся с медитативной уравновешенностью. Начиная с обманчиво энергичного ритма 4/4 заглавного трека, через извилистые триптаминовые мантры «Divination Bag» и заканчивая медленным и тлеющим инди-соулом «Simplify», звучание IE окутано роскошным теплым сиянием, которое сглаживает низкие и средние частоты, создавая ночную атмосферу, в которой их туманные песенные структуры могут казаться восхитительно бесконечными. Ударные Мередит Гилл создают плавные и ниспадающие подводные течения для медленно меняющихся фаз инструментальных партий, в то время как Майкл Галлоп и Трэвис Уоркман обмениваются партиями на клавишных, а Уоркман и Сэм Молстад оттачивают и перебирают струны своих шестиструнных гитар. Поверх гула ее баса вокал Мариэль Оливейры адаптируется к обстановке, от далекой, похожей на сон песни сирены в «Reverse Earth» до медитативного разговорного фрагмента в «Babel». В каждом треке найдется место для каждого инструмента, чтобы проявить себя и заявить о себе, от закручивающегося клавишного риффа до гитарного флэпа. Плавные, завораживающие грувовые упражнения первых четырех треков сменяются медленным и мощным маршем в «Dark Rome», завершая альбом мрачной антибалладой, идеально подходящей для финального выступления в «Доме на дороге» из «Твин Пикс» (примерно в третьем сезоне). Несмотря на то, что треки изобилуют композицией, мастерством музыкантов и качественным продюсированием, звучание IE обладает усыпляющим эффектом, который неосознанно впитывается. Это завораживающий портал, где кажется, что группа могла бы играть каждую композицию бесконечно – где само время словно отрывается от своих оков.
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Ie - Reverse Earth (4251804185363) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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