Ie - Reverse Earth (4251804185363) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ie - Reverse Earth (4251804185363) виниловая пластинка
Выйдя из миннеаполисского андеграунда и устремившись прямо в небо, группа IE представляет на лейбле Quindi полноформатный альбом, полный искрящегося, утонченного великолепия. Касаясь космического величия, циклических паттернов в стиле Райли, лаунж-попа и дабовой психоделии, квинтет позволяет своим песням разворачиваться с естественной, гипнотической элегантностью, которая может принимать множество различных форм. В записях участников IE присутствует непринужденная, живая атмосфера, отражающая их постоянные выступления в Миннеаполисе и окрестностях. С момента выхода своего первого релиза в 2016 году они плавно перешли от дронового и синтезаторного джем-бэнда (альбом Pome 2018 года) к напряженному, стоунер-ориентированному слоукору (в выдающемся альбоме Junk Body 2023 года). В альбоме Reverse Earth они создают дымчатую ноту, которая окутывает ваш череп на протяжении продолжительных треков, развивающихся с медитативной уравновешенностью. Начиная с обманчиво энергичного ритма 4/4 заглавного трека, через извилистые триптаминовые мантры «Divination Bag» и заканчивая медленным и тлеющим инди-соулом «Simplify», звучание IE окутано роскошным теплым сиянием, которое сглаживает низкие и средние частоты, создавая ночную атмосферу, в которой их туманные песенные структуры могут казаться восхитительно бесконечными. Ударные Мередит Гилл создают плавные и ниспадающие подводные течения для медленно меняющихся фаз инструментальных партий, в то время как Майкл Галлоп и Трэвис Уоркман обмениваются партиями на клавишных, а Уоркман и Сэм Молстад оттачивают и перебирают струны своих шестиструнных гитар. Поверх гула ее баса вокал Мариэль Оливейры адаптируется к обстановке, от далекой, похожей на сон песни сирены в «Reverse Earth» до медитативного разговорного фрагмента в «Babel». В каждом треке найдется место для каждого инструмента, чтобы проявить себя и заявить о себе, от закручивающегося клавишного риффа до гитарного флэпа. Плавные, завораживающие грувовые упражнения первых четырех треков сменяются медленным и мощным маршем в «Dark Rome», завершая альбом мрачной антибалладой, идеально подходящей для финального выступления в «Доме на дороге» из «Твин Пикс» (примерно в третьем сезоне). Несмотря на то, что треки изобилуют композицией, мастерством музыкантов и качественным продюсированием, звучание IE обладает усыпляющим эффектом, который неосознанно впитывается. Это завораживающий портал, где кажется, что группа могла бы играть каждую композицию бесконечно – где само время словно отрывается от своих оков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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