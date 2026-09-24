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Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка

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Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 1
Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 2
Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 3
Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 4
Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 5
Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 6
Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 7
Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 8
Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 9
Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Hurts
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 1
  • Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 2
  • Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 3
  • Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 4
  • Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 5
  • Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 6
  • Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 7
  • Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 8
  • Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 9
  • Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721846
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lento
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Lento
Barcode
[0195081742458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Hurts
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Voices, Suffer, Fractured, Slave To Your Love, All I Have To Give, Liar, Somebody, Numb, Redemption, White Horses, Darkest Hour
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка

«Faith» — альбом, рожденный из кризиса. В 2017 году Андерсон выпустил открытое письмо, где откровенно рассказал о своем опыте борьбы с ментальными заболеваниями — тревожностью и депрессией. А во время ранних сессий альбома на первый план вышла борьба вокалиста Тео Хатчкрафта с его демонами: он сомневался, стоит ли группе продолжать свой путь. После окончания тура в 2018 году он чувствовал себя абсолютно вымотанным — как физически, так и морально. Музыкант признается: «В тот момент я достиг своего предела. Мне нужно было остановиться и отдохнуть какое-то время: я не мог размышлять, не мог сосредоточиться — ничего не мог делать. И я не знал, чего стоит ждать от будущего. Я не знал, запишем ли мы еще один альбом».

Отзывы о товаре Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Lento
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Lento
Barcode
[0195081742458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Hurts
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Voices, Suffer, Fractured, Slave To Your Love, All I Have To Give, Liar, Somebody, Numb, Redemption, White Horses, Darkest Hour
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«Faith» — альбом, рожденный из кризиса. В 2017 году Андерсон выпустил открытое письмо, где откровенно рассказал о своем опыте борьбы с ментальными заболеваниями — тревожностью и депрессией. А во время ранних сессий альбома на первый план вышла борьба вокалиста Тео Хатчкрафта с его демонами: он сомневался, стоит ли группе продолжать свой путь. После окончания тура в 2018 году он чувствовал себя абсолютно вымотанным — как физически, так и морально. Музыкант признается: «В тот момент я достиг своего предела. Мне нужно было остановиться и отдохнуть какое-то время: я не мог размышлять, не мог сосредоточиться — ничего не мог делать. И я не знал, чего стоит ждать от будущего. Я не знал, запишем ли мы еще один альбом».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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