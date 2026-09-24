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Attraktta - Echo Principle (4260544825361) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Attraktta - Echo Principle (4260544825361) виниловая пластинка

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Attraktta - Echo Principle (4260544825361) виниловая пластинка - фото 1
Attraktta - Echo Principle (4260544825361) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Attraktta
Альбом (сингл)
Echo Principle
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Attraktta - Echo Principle (4260544825361) виниловая пластинка - фото 1
  • Attraktta - Echo Principle (4260544825361) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721842
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Attraktta - Echo Principle (4260544825361) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Film
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Film
Barcode
[4260544825361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Attraktta
Альбом (сингл)
Echo Principle
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Pulse Echo Mode, Distance In Ultrablue, McMurdo Sound, Stay Frosty, Echo Principle, Boom Halo, Pastel Acid
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Attraktta - Echo Principle (4260544825361) виниловая пластинка

Проект Стива Хайленда ATTRAKTTA, ориентированный на низкочастотный IDM, эйсид и атмосферное электро с отсылками к краутроку и эмбиенту, получил расширенное издание на лейбле FILM. В восьми прекрасно спродюсированных треках Хайленд — один из основателей AI Records, а затем Concrete Plastic — исследует яркие синтезаторные звуки и замысловатое программирование ударных, создавая музыку, которая находится на стыке домашнего прослушивания и клубных треков для более интеллектуальных танцполов. Отказываясь от прямолинейных синтезаторных секвенций в пользу блаженного, почти диссонансного звучания, Хайленд передает любопытную психоделию на своем дебютном альбоме. Звуки органично меняются и деформируются, поддерживаемые насыщенными низкими частотами и энергичной перкуссией драм-машины. При этом сохраняется определенная точность исполнения — музыка несет в себе все признаки артиста со значительным опытом, что свидетельствует о 19-летней работе британского продюсера и главы лейбла в индустрии. Яркий, изысканно скомпонованный альбом Echo Principle, в котором стильно обыгрывается вневременная эстетика продакшена, является фантастическим дополнением к дискографии FILM Records.

Отзывы о товаре Attraktta - Echo Principle (4260544825361) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Film
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Film
Barcode
[4260544825361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Attraktta
Альбом (сингл)
Echo Principle
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Pulse Echo Mode, Distance In Ultrablue, McMurdo Sound, Stay Frosty, Echo Principle, Boom Halo, Pastel Acid
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Проект Стива Хайленда ATTRAKTTA, ориентированный на низкочастотный IDM, эйсид и атмосферное электро с отсылками к краутроку и эмбиенту, получил расширенное издание на лейбле FILM. В восьми прекрасно спродюсированных треках Хайленд — один из основателей AI Records, а затем Concrete Plastic — исследует яркие синтезаторные звуки и замысловатое программирование ударных, создавая музыку, которая находится на стыке домашнего прослушивания и клубных треков для более интеллектуальных танцполов. Отказываясь от прямолинейных синтезаторных секвенций в пользу блаженного, почти диссонансного звучания, Хайленд передает любопытную психоделию на своем дебютном альбоме. Звуки органично меняются и деформируются, поддерживаемые насыщенными низкими частотами и энергичной перкуссией драм-машины. При этом сохраняется определенная точность исполнения — музыка несет в себе все признаки артиста со значительным опытом, что свидетельствует о 19-летней работе британского продюсера и главы лейбла в индустрии. Яркий, изысканно скомпонованный альбом Echo Principle, в котором стильно обыгрывается вневременная эстетика продакшена, является фантастическим дополнением к дискографии FILM Records.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Attraktta - Echo Principle (4260544825361) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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