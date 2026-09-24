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Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка

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Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка - фото 1
Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка - фото 2
Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка - фото 3
Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка - фото 4
Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nxxxxxs
Альбом (сингл)
Short Term Agreement
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка - фото 1
  • Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка - фото 2
  • Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка - фото 3
  • Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка - фото 4
  • Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721811
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556113331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nxxxxxs
Альбом (сингл)
Short Term Agreement
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
NxxxxxS–Short Term Agreement, NxxxxxS, Freddie Dredd–Slump, NxxxxxS, Jeshi–Grub, NxxxxxS, Apoc Krysis–No Witness, NxxxxxS–9.87346592384662E+21, NxxxxxS–TheRoom, NxxxxxS–external meMories, NxxxxxS, 8Ruki–Saint-Laurent, NxxxxxS–focus point, NxxxxxS–SyntheticCigarette Interlude, NxxxxxS, Baby.com, Lord Pusswhip–Find The Bag, NxxxxxS–HollowHunt, NxxxxxS–PANIC!, NxxxxxS, Arthrn–Everyday Further From You Is A Better Day, NxxxxxS, Chlobocop–Mosh O'Clock, NxxxxxS, Pollari*–Tell Me, NxxxxxS, Bitsu–Alone,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: NxxxxxS–Short Term Agreement, NxxxxxS, Freddie Dredd–Slump, NxxxxxS, Jeshi–Grub, NxxxxxS, Apoc Krysis–No Witness, NxxxxxS–9.87346592384662E+21, NxxxxxS–TheRoom, NxxxxxS–external meMories, NxxxxxS, 8Ruki–Saint-Laurent, NxxxxxS–focus point, NxxxxxS–SyntheticCigarette Interlude, NxxxxxS, Baby.com, Lord Pusswhip–Find The Bag, NxxxxxS–HollowHunt, NxxxxxS–PANIC!, NxxxxxS, Arthrn–Everyday Further From You Is A Better Day, NxxxxxS, Chlobocop–Mosh O'Clock, NxxxxxS, Pollari*–Tell Me, NxxxxxS, Bitsu–Alone, NxxxxxS–HEAD! SHOT!, NxxxxxS–Short Term Agreement pt.2

Отзывы о товаре Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556113331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nxxxxxs
Альбом (сингл)
Short Term Agreement
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
NxxxxxS–Short Term Agreement, NxxxxxS, Freddie Dredd–Slump, NxxxxxS, Jeshi–Grub, NxxxxxS, Apoc Krysis–No Witness, NxxxxxS–9.87346592384662E+21, NxxxxxS–TheRoom, NxxxxxS–external meMories, NxxxxxS, 8Ruki–Saint-Laurent, NxxxxxS–focus point, NxxxxxS–SyntheticCigarette Interlude, NxxxxxS, Baby.com, Lord Pusswhip–Find The Bag, NxxxxxS–HollowHunt, NxxxxxS–PANIC!, NxxxxxS, Arthrn–Everyday Further From You Is A Better Day, NxxxxxS, Chlobocop–Mosh O'Clock, NxxxxxS, Pollari*–Tell Me, NxxxxxS, Bitsu–Alone,
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: NxxxxxS–Short Term Agreement, NxxxxxS, Freddie Dredd–Slump, NxxxxxS, Jeshi–Grub, NxxxxxS, Apoc Krysis–No Witness, NxxxxxS–9.87346592384662E+21, NxxxxxS–TheRoom, NxxxxxS–external meMories, NxxxxxS, 8Ruki–Saint-Laurent, NxxxxxS–focus point, NxxxxxS–SyntheticCigarette Interlude, NxxxxxS, Baby.com, Lord Pusswhip–Find The Bag, NxxxxxS–HollowHunt, NxxxxxS–PANIC!, NxxxxxS, Arthrn–Everyday Further From You Is A Better Day, NxxxxxS, Chlobocop–Mosh O'Clock, NxxxxxS, Pollari*–Tell Me, NxxxxxS, Bitsu–Alone, NxxxxxS–HEAD! SHOT!, NxxxxxS–Short Term Agreement pt.2
Самовывоз
Доставка
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Nxxxxxs - Short Term Agreement (5056556113331) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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