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Rinder & Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rinder & Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка

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Rinder &amp; Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка - фото 1
Rinder &amp; Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка - фото 2
Rinder &amp; Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка - фото 3
Rinder &amp; Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка - фото 4
Rinder &amp; Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rinder & Lewis
Альбом (сингл)
Seven Deadly Sins
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rinder &amp; Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка - фото 1
  • Rinder &amp; Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка - фото 2
  • Rinder &amp; Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка - фото 3
  • Rinder &amp; Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка - фото 4
  • Rinder &amp; Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721757
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rinder & Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804183925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rinder & Lewis
Альбом (сингл)
Seven Deadly Sins
Жанр
Диско
Трек-лист
Lust, Sloth, Gluttony, Pride, Envy (Animal Fire), Anger, Covetousness
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rinder & Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A On The Run, Generator, One Day, C Overseas (Version), Where Am I The Rock (Version), Layover, Endeavors, Before Existence, The 11th Hour

Отзывы о товаре Rinder & Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804183925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rinder & Lewis
Альбом (сингл)
Seven Deadly Sins
Жанр
Диско
Трек-лист
Lust, Sloth, Gluttony, Pride, Envy (Animal Fire), Anger, Covetousness
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A On The Run, Generator, One Day, C Overseas (Version), Where Am I The Rock (Version), Layover, Endeavors, Before Existence, The 11th Hour
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rinder & Lewis - Seven Deadly Sins (4251804183925) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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