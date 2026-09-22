Описание товара Coastlines - 2 (4251804137898) виниловая пластинка

Поклонники балеарской музыки, ликуйте! Японская группа Coastlines, играющая в стиле тропического фьюжена, возвращается с мировым виниловым релизом альбома Coastlines 2. Продолжение их классического дебюта, это звучание отражает глобальные влияния Coastlines. Если внимание к мельчайшим звуковым деталям особенно характерно для японской музыки, то общее настроение передает грандиозное величие международного балеарского сообщества. Как они сами говорят, Coastlines 2 представляет собой «более точный и прекрасно отполированный волшебный час». Если это не балеарская музыка, то мы не знаем, что это. Такуми Канеко и Масанори Икеда не радикально меняют свой роскошный стиль на этом втором альбоме; да и мы бы не хотели, чтобы они этого делали. Тем не менее, благодаря более сфокусированному звучанию от первого до последнего трека, как Coastlines, так и Be With считают, что этот альбом даже сильнее первого. Одно осталось неизменным: использование инструментальной музыки вместо слов для выражения их тем, а именно, «эмоционального выражения ощущения промокшего тела». Открывающая композиция «Tenderly» имеет подходящее название — нежный латиноамериканский ритм, плавно возвращающий вас к звучанию Coastlines. Синтезаторная экзотика с обилием органа, созвучная современной Lovelock композиции «Washington Park». Их сверхгоризонтальная интерпретация «Mile High Swinger» Hawkshaw & Bennett (из альбома Synthesiser And Percussion, переизданного Be With!) вызывает в памяти коктейли у бассейна на фоне медленно садящегося солнца. Приглушенный глубокий джаз-фанк-свинг «Alicia» — это переработанная версия песни Габора Сабо из его классического альбома Jazz Raga. Здесь это звучит как неизданный трек из The Chronic. С закатом солнца "Combustione Lenta" создает расслабляющую атмосферу идиллического костра на уединенном пляже. Демонстрируя новую прекрасную сторону Coastlines, мы наслаждаемся атмосферой Moments In Love и меланхоличными гитарными партиями. Утреннее чудо "Night Cruise" с фортепианным сопровождением изначально задумывалось как совершенно другая песня, но дуэт нашел особенно удачный луп из первоначального наброска и переработал его в этот изысканный инструментальный соул-грув в стиле 80-х. "Waves And Rays" – это волнообразные кислотные волны и свет маяка. G-фанк на стальных барабанах с эффектом "chopped and screwed", парящими синтезаторами и отсылками к сочному машинному соулу Mtume и Jam & Lewis. Да, *настолько* хорошо.