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Cage & Aviary - Migration (0827170399068) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cage & Aviary - Migration (0827170399068) виниловая пластинка

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Cage &amp; Aviary - Migration (0827170399068) виниловая пластинка - фото 1
Cage &amp; Aviary - Migration (0827170399068) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Cage & Aviary
Альбом (сингл)
Migration
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cage &amp; Aviary - Migration (0827170399068) виниловая пластинка - фото 1
  • Cage &amp; Aviary - Migration (0827170399068) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721713
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cage & Aviary - Migration (0827170399068) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0827170399068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Cage & Aviary
Альбом (сингл)
Migration
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Giorgio Carpenter (Director's Cut), Friday The 14th Part IV, The Smackdown, Television Train (Platform II), Good Egg, Bad Apple, Beat N Other Path, Dead Dancers, Lean On Me, Migration
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cage & Aviary - Migration (0827170399068) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Giorgio Carpenter (Director's Cut), Friday The 14th Part IV, The Smackdown, Television Train (Platform II), Good Egg, Bad Apple, Beat N Other Path, Dead Dancers, Lean On Me, Migration

Отзывы о товаре Cage & Aviary - Migration (0827170399068) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0827170399068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Cage & Aviary
Альбом (сингл)
Migration
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Giorgio Carpenter (Director's Cut), Friday The 14th Part IV, The Smackdown, Television Train (Platform II), Good Egg, Bad Apple, Beat N Other Path, Dead Dancers, Lean On Me, Migration
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Giorgio Carpenter (Director's Cut), Friday The 14th Part IV, The Smackdown, Television Train (Platform II), Good Egg, Bad Apple, Beat N Other Path, Dead Dancers, Lean On Me, Migration
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cage & Aviary - Migration (0827170399068) виниловая пластинка - по цене 2690 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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