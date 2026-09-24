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Blue Lake - Weft (4251804182621) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blue Lake - Weft (4251804182621) виниловая пластинка

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Blue Lake - Weft (4251804182621) виниловая пластинка - фото 1
Blue Lake - Weft (4251804182621) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Lake
Альбом (сингл)
Weft
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Lake - Weft (4251804182621) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue Lake - Weft (4251804182621) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721703
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blue Lake - Weft (4251804182621) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804182621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Lake
Альбом (сингл)
Weft
Жанр
Jazz
Трек-лист
Weft, The Forest, Oceans, Tatara, Strata
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Lake - Weft (4251804182621) виниловая пластинка

Новый альбом Blue Lake под названием « Weft » знаменует собой открытие новых музыкальных горизонтов для создателя группы Джейсона Дангана представляющего эволюцию проекта. Вдохновение черпается в искусстве ткачества, он также демонстрирует стремление к коллективному духу как лидер группы, и всё это в преддверии выхода нового студийного альбома, ожидаемого в конце 2025 года. Заглавная композиция « Weft », проникнутая естественным звучанием, звучит легко и непринужденно: зацикленные гитарные риффы в открытом строе переплетаются с теплым пульсом виолончели, создающим необходимый ритм. Эти взаимосвязанные элементы создают наиболее выразительную на сегодняшний день версию американской кантри-музыки, пишущей в Скандинавии. Данган назвал релиз «Weft» в честь ткацкого дела своей партнерши, датской художницы Марии Зале чья работа « Torso » изображена на обложке альбома. Ее работы постоянно вдохновляют его музыку и практику создания музыкальных инструментов, и Данган нашел симбиотическую связь между их творчеством, что отражено в музыке на альбоме « Weft ». «Между множеством струн на инструменте и множеством нитей на ткацком станке существует не столь уж тонкая визуальная связь. Ткачество позволяет установить тесную взаимосвязь между множеством отдельных частей произведения, а также между готовым целым, и я думаю, что наблюдение за ее работой на ткацком станке на протяжении многих лет оказало глубокое влияние на мое понимание музыки».

Отзывы о товаре Blue Lake - Weft (4251804182621) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804182621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Lake
Альбом (сингл)
Weft
Жанр
Jazz
Трек-лист
Weft, The Forest, Oceans, Tatara, Strata
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Новый альбом Blue Lake под названием « Weft » знаменует собой открытие новых музыкальных горизонтов для создателя группы Джейсона Дангана представляющего эволюцию проекта. Вдохновение черпается в искусстве ткачества, он также демонстрирует стремление к коллективному духу как лидер группы, и всё это в преддверии выхода нового студийного альбома, ожидаемого в конце 2025 года. Заглавная композиция « Weft », проникнутая естественным звучанием, звучит легко и непринужденно: зацикленные гитарные риффы в открытом строе переплетаются с теплым пульсом виолончели, создающим необходимый ритм. Эти взаимосвязанные элементы создают наиболее выразительную на сегодняшний день версию американской кантри-музыки, пишущей в Скандинавии. Данган назвал релиз «Weft» в честь ткацкого дела своей партнерши, датской художницы Марии Зале чья работа « Torso » изображена на обложке альбома. Ее работы постоянно вдохновляют его музыку и практику создания музыкальных инструментов, и Данган нашел симбиотическую связь между их творчеством, что отражено в музыке на альбоме « Weft ». «Между множеством струн на инструменте и множеством нитей на ткацком станке существует не столь уж тонкая визуальная связь. Ткачество позволяет установить тесную взаимосвязь между множеством отдельных частей произведения, а также между готовым целым, и я думаю, что наблюдение за ее работой на ткацком станке на протяжении многих лет оказало глубокое влияние на мое понимание музыки».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue Lake - Weft (4251804182621) виниловая пластинка – стоимость товара 3730 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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