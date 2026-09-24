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Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка

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Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 1
Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 2
Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 3
Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 4
Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 5
Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 6
Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 7
Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Blue Lake
Альбом (сингл)
Sun Arcs
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 2
  • Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 3
  • Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 4
  • Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 5
  • Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 6
  • Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 7
  • Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721701
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060446128046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Blue Lake
Альбом (сингл)
Sun Arcs
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dallas, Green-Yellow Field, Bloom, Rain Cycle, Writing, Fur, Sun Arcs, Wavelength
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dallas, Green-Yellow Field, Bloom, Rain Cycle, Writing, Fur, Sun Arcs, Wavelength



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060446128046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Blue Lake
Альбом (сингл)
Sun Arcs
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dallas, Green-Yellow Field, Bloom, Rain Cycle, Writing, Fur, Sun Arcs, Wavelength
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dallas, Green-Yellow Field, Bloom, Rain Cycle, Writing, Fur, Sun Arcs, Wavelength


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue Lake - Sun Arcs (5060446128046) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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