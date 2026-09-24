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107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка

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107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка - фото 1
107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка - фото 2
107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка - фото 3
107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка - фото 4
107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка - фото 5
107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
107-34-8933
Альбом (сингл)
Numbers
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка - фото 1
  • 107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка - фото 2
  • 107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка - фото 3
  • 107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка - фото 4
  • 107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка - фото 5
  • 107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721612
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824087548]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
107-34-8933
Альбом (сингл)
Numbers
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
A Cannabis Sativa Methedrine, Lysergic Acid Diethylamide
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Cannabis Sativa Methedrine, Lysergic Acid Diethylamide



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре 107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824087548]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
107-34-8933
Альбом (сингл)
Numbers
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
A Cannabis Sativa Methedrine, Lysergic Acid Diethylamide
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Cannabis Sativa Methedrine, Lysergic Acid Diethylamide


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


107-34-8933 - Numbers (4040824087548) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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