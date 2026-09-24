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Sofatalk - The Soul'S Code (4062548115406) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sofatalk - The Soul'S Code (4062548115406) виниловая пластинка

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Sofatalk - The Soul&#039;S Code (4062548115406) виниловая пластинка - фото 1
Sofatalk - The Soul&#039;S Code (4062548115406) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sofatalk
Альбом (сингл)
The Soul'S Code
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sofatalk - The Soul&#039;S Code (4062548115406) виниловая пластинка - фото 1
  • Sofatalk - The Soul&#039;S Code (4062548115406) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721564
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sofatalk - The Soul'S Code (4062548115406) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4062548115406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sofatalk
Альбом (сингл)
The Soul'S Code
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dub Lush (feat. Veezo) 04:27, The Truth 05:28, Paradiddle 05:28, Complex Journey 05:51, Around 04:46, Out of Nowhere (feat. Zopelar) 04:48, Drum Circle 04:59, Magpie's Rules 05:42
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sofatalk - The Soul'S Code (4062548115406) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dub Lush (feat. Veezo) 04:27, The Truth 05:28, Paradiddle 05:28, Complex Journey 05:51, Around 04:46, Out of Nowhere (feat. Zopelar) 04:48, Drum Circle 04:59, Magpie's Rules 05:42

Отзывы о товаре Sofatalk - The Soul'S Code (4062548115406) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4062548115406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sofatalk
Альбом (сингл)
The Soul'S Code
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dub Lush (feat. Veezo) 04:27, The Truth 05:28, Paradiddle 05:28, Complex Journey 05:51, Around 04:46, Out of Nowhere (feat. Zopelar) 04:48, Drum Circle 04:59, Magpie's Rules 05:42
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dub Lush (feat. Veezo) 04:27, The Truth 05:28, Paradiddle 05:28, Complex Journey 05:51, Around 04:46, Out of Nowhere (feat. Zopelar) 04:48, Drum Circle 04:59, Magpie's Rules 05:42
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sofatalk - The Soul'S Code (4062548115406) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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