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Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка

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Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка - фото 1
Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка - фото 2
Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка - фото 3
Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка - фото 4
Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка - фото 5
Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка - фото 6
Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sonata Arctica
Альбом (сингл)
Unia
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка - фото 4
  • Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка - фото 5
  • Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка - фото 6
  • Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721482
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361572112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sonata Arctica
Альбом (сингл)
Unia
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
In Black And White, Paid In Full, For The Sake Of Revenge, It Won't Fade, Under Your Tree, Caleb, The Vice, My Dream's But A Drop Fuel For A Nightmare, The Harvest, To Create A Warlike Feel, The Worlds Forgotten, The Words Forbidden, Fly With The Black Swan, Good Enough Is Good Enough
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка

Глубокие эмоции и потрясающие музыкальные композиции ждут вас на виниловой пластинке Sonata Arctica - "Unia (2LP)". Этот альбом является истинным шедевром группы и удивит вас своим разнообразием музыкальных идей и виртуозными исполнениями. "Unia" от Sonata Arctica - это гармония между мелодиями, энергией и лирикой. Каждый трек на этой пластинке пронизан глубоким смыслом и интенсивными музыкальными аранжировками, что делает прослушивание этого альбома настоящим музыкальным путешествием. Не пропустите возможность купить виниловую пластинку Sonata Arctica - "Unia (2LP)" и погрузиться в уникальный звуковой мир группы. Этот альбом станет отличным приобретением как для истинных поклонников метал-музыки, так и для всех, кто ценит качественные музыкальные произведения. Ваша коллекция музыкальных записей не будет полной без этого шедевра.

Отзывы о товаре Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361572112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sonata Arctica
Альбом (сингл)
Unia
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
In Black And White, Paid In Full, For The Sake Of Revenge, It Won't Fade, Under Your Tree, Caleb, The Vice, My Dream's But A Drop Fuel For A Nightmare, The Harvest, To Create A Warlike Feel, The Worlds Forgotten, The Words Forbidden, Fly With The Black Swan, Good Enough Is Good Enough
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Глубокие эмоции и потрясающие музыкальные композиции ждут вас на виниловой пластинке Sonata Arctica - "Unia (2LP)". Этот альбом является истинным шедевром группы и удивит вас своим разнообразием музыкальных идей и виртуозными исполнениями. "Unia" от Sonata Arctica - это гармония между мелодиями, энергией и лирикой. Каждый трек на этой пластинке пронизан глубоким смыслом и интенсивными музыкальными аранжировками, что делает прослушивание этого альбома настоящим музыкальным путешествием. Не пропустите возможность купить виниловую пластинку Sonata Arctica - "Unia (2LP)" и погрузиться в уникальный звуковой мир группы. Этот альбом станет отличным приобретением как для истинных поклонников метал-музыки, так и для всех, кто ценит качественные музыкальные произведения. Ваша коллекция музыкальных записей не будет полной без этого шедевра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonata Arctica - Unia (0727361572112) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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