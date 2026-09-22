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Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка

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Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка - фото 1
Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка - фото 2
Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка - фото 3
Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка - фото 4
Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка - фото 5
Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка - фото 6
Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ashnikko
Альбом (сингл)
Smoochies
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка - фото 1
  • Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка - фото 2
  • Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка - фото 3
  • Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка - фото 4
  • Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка - фото 5
  • Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка - фото 6
  • Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721473
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Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732740120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ashnikko
Альбом (сингл)
Smoochies
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Smoochie Girl, Liquid, Trinkets, Chichinya, Skin Cleared, Microplastics, Full Frontal, She’s So Pretty, Wet Like (feat. COBRAH), I Want My Boyfriends to Kiss, Sticky Fingers, Lip Smacker, Itty Bitty, Baby Teeth, It Girl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка

Мультиплатиновый артист Ashnikko возвращается с долгожданным третьим студийным альбомом «Smoochies». Издание на желтом виниле. В равной степени сексуальный, игривый и женственный, альбом «Smoochies» балансирует на грани между гротеском и абсурдом. Справившись с гнетом вирусной славы, Ashnikko полностью воплощают свой максималистский поп-образ, смешивая клубные, кантри и хип-хоп мотивы. Благодаря таким хитам, как «Daisy», «Stupid» и «Slumber Party», а также всемирной фан-базе, сформированной благодаря аншлаговым турам по всему миру, «Smoochies» знаменует собой начало смелой новой эры.

Отзывы о товаре Ashnikko - Smoochies (Coloured) (5021732740120) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732740120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ashnikko
Альбом (сингл)
Smoochies
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Smoochie Girl, Liquid, Trinkets, Chichinya, Skin Cleared, Microplastics, Full Frontal, She’s So Pretty, Wet Like (feat. COBRAH), I Want My Boyfriends to Kiss, Sticky Fingers, Lip Smacker, Itty Bitty, Baby Teeth, It Girl
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Мультиплатиновый артист Ashnikko возвращается с долгожданным третьим студийным альбомом «Smoochies». Издание на желтом виниле. В равной степени сексуальный, игривый и женственный, альбом «Smoochies» балансирует на грани между гротеском и абсурдом. Справившись с гнетом вирусной славы, Ashnikko полностью воплощают свой максималистский поп-образ, смешивая клубные, кантри и хип-хоп мотивы. Благодаря таким хитам, как «Daisy», «Stupid» и «Slumber Party», а также всемирной фан-базе, сформированной благодаря аншлаговым турам по всему миру, «Smoochies» знаменует собой начало смелой новой эры.
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