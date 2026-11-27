Warhaus - Warhaus (5414940001785) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Warhaus
Альбом (сингл)
Warhaus
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
В наличии
Код товара: 721467
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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5414940001785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Warhaus
Альбом (сингл)
Warhaus
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mad World, Love's A Stranger, Well Well, Control, Dangerous, Bang Bang, Everybody, No Such High, Kreusch, Fall In Love With Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Warhaus - Warhaus (5414940001785) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mad World, Love's A Stranger, Well Well, Control, Dangerous, Bang Bang, Everybody, No Such High, Kreusch, Fall In Love With Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5414940001785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Warhaus
Альбом (сингл)
Warhaus
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mad World, Love's A Stranger, Well Well, Control, Dangerous, Bang Bang, Everybody, No Such High, Kreusch, Fall In Love With Me
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mad World, Love's A Stranger, Well Well, Control, Dangerous, Bang Bang, Everybody, No Such High, Kreusch, Fall In Love With Me
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Warhaus - Warhaus (5414940001785) виниловая пластинка - стоимость товара 3330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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