Alex - X (4260544823602) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Alex - X (4260544823602) виниловая пластинка
ALEX — это мрачный, завораживающий и меланхоличный синтвейв-трек, который зажигает ночь, унося вас из темноты к сияющим огням Бродвея. С элементами киберпанка, аутрана и других ретровейв-влияний 80-х, ALEX разработал свой неповторимый стиль — фанковый, грувовый и невероятно зажигательный. X отправляет вас в футуристическое электронное музыкальное путешествие, наполненное ностальгией и напряжением. Биография исполнителя: ALEX — шотландский продюсер, композитор и диджей электронной музыки, родом из Эдинбурга, Шотландия. Распространив своё звучание по всем возможным каналам и лейблам, ALEX совершил настоящий прорыв. Если вы привлекаете внимание Playmaker и NewRetroWave на синтвейв-сцене, значит, вы делаете что-то правильно, и уникальный подход ALEX к композиции и продюсированию привёл к его дебютному релизу на NRW — EP «Blood Club». И на этом пути молодой продюсер не сбавляет обороты: после дебюта он выпустил еще два EP и альбом, каждый из которых демонстрирует новую грань таланта артиста. После выхода вдохновленного альбомом Drive EP «Youth», поклонники мощных вокальных треков «Rebel of the Night» и «Youth» могут с нетерпением ждать выхода двух высокобюджетных музыкальных видеоклипов от ALEX, съемки которых проходили в России и Нью-Йорке. ALEX вырос, слушая таких исполнителей, как Daft Punk, Justice, Underworld, Chromatics, Deadmau5, впитывая звуки диско, хауса, хип-хопа и рока, выбирая любимые элементы, чтобы смешать их с новым ретро-звучанием своего собственного материала. Он также упоминает таких кинокомпозиторов, как Disasterpiece, Джон Карпентер, Вангелис, Йохан Йоханссон и Джон Уильямс.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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