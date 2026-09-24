King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка
Совершенно новый 2025 Elemental Mix классического альбома King Crimson 1970 года, созданный Дэвидом Синглтоном, представляет "Lizard" в совершенно ином виде, чем вы слышали его раньше. Издание выходит на 200-граммовом супертяжелом виниле, изготовленном на Vinyl Factory, Лондон. Elemental Mixes продюсера King Crimson Дэвида Синглтона исследуют нюансы доступных студийных сессий альбома, выводя на первый план фоновые исполнения, добавляя альтернативные дубли отдельных выступлений и исследуя разные углы обзора для сведения каждой композиции. Альбом представлен в том же порядке треков, что и оригинальный альбом. Дэвид комментирует: «Lizard — единственный альбом, который в своём первоначальном виде так и не убедил меня до конца. Эти Elemental Mixes, с их возможностью заглянуть „под капот“ альбома, открыли нечто свежее, чудесное и поразительное. Так что, если вы поклонник King Crimson, который, как и я, никогда не принимал Lizard всем сердцем, то эти миксы обязательны к прослушиванию и, надеюсь, будут не менее интересны тем, кто уже полюбил этот альбом».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
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