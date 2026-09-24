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Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка

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Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 1
Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 2
Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 3
Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 4
Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 5
Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 6
Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 7
Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 8
Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 9
Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dragonforce
Альбом (сингл)
Extreme Power Metal
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 1
  • Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 2
  • Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 3
  • Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 4
  • Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 5
  • Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 6
  • Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 7
  • Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 8
  • Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 9
  • Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721373
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759143789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dragonforce
Альбом (сингл)
Extreme Power Metal
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Highway To Oblivion, Cosmic Power Of The Infinite Shred Machine, The Last Dragonborn, Heart Demolition, Troopers Of The Stars, Razorblade Meltdown, Strangers, In A Skyforged Dream, Remembrance Day, My Heart Will Go On
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка

"Extreme Power Metal" - студийный альбом 2019 года британской пауэр-метал-группы DragonForce. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле и включает метал-кавер на песню Селин Дион "My Heart Will Go On". DragonForce - пауэр-метал-группа из Великобритании. Известна как одна из самых скоростных групп данного стиля. Одна из немногих групп, участниками которой являются представители пяти стран: Новой Зеландии (Сэм Тотман), Великобритании (Марк Хадсон), Франции (Фредерик Леклер), Италии (Гии Анзалоне) и Китая (Герман Ли).

Отзывы о товаре Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759143789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dragonforce
Альбом (сингл)
Extreme Power Metal
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Highway To Oblivion, Cosmic Power Of The Infinite Shred Machine, The Last Dragonborn, Heart Demolition, Troopers Of The Stars, Razorblade Meltdown, Strangers, In A Skyforged Dream, Remembrance Day, My Heart Will Go On
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
"Extreme Power Metal" - студийный альбом 2019 года британской пауэр-метал-группы DragonForce. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле и включает метал-кавер на песню Селин Дион "My Heart Will Go On". DragonForce - пауэр-метал-группа из Великобритании. Известна как одна из самых скоростных групп данного стиля. Одна из немногих групп, участниками которой являются представители пяти стран: Новой Зеландии (Сэм Тотман), Великобритании (Марк Хадсон), Франции (Фредерик Леклер), Италии (Гии Анзалоне) и Китая (Герман Ли).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dragonforce - Extreme Power Metal (4029759143789) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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