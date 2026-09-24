Aarp - Propaganda (3516628318719) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Aarp
Альбом (сингл)
Propaganda
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 721357
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2 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Infine
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Infine
Barcode
[3516628318719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Aarp
Альбом (сингл)
Propaganda
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
C?a Fuit De Partout, Condamnez-vous Les Violences, The Axis Of Evil, Less Than 1% Of Patients Become Addicted, There Is No Alternative, Nada Es Gratis En Esta Vida, You can do it, The Herbicide That Gets To The Root Of The Problem, I Prefer A Liberal Dictator To Democratic Government Lacking Liberalism, Green Growth, Delivering A Smoke-Free Future, Les Malheureux Sont Les Puissances De La Terre
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Aarp - Propaganda (3516628318719) виниловая пластинка
Propaganda — это альбом французского исполнителя A?rp, выпущенный в 2020 году на лейбле Infin?. Этот релиз представляет собой виниловую пластинку формата LP и относится к жанру электронной музыки, в частности, к стилям Glitch и Electro.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
Infine
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Infine
Barcode
[3516628318719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Aarp
Альбом (сингл)
Propaganda
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
C?a Fuit De Partout, Condamnez-vous Les Violences, The Axis Of Evil, Less Than 1% Of Patients Become Addicted, There Is No Alternative, Nada Es Gratis En Esta Vida, You can do it, The Herbicide That Gets To The Root Of The Problem, I Prefer A Liberal Dictator To Democratic Government Lacking Liberalism, Green Growth, Delivering A Smoke-Free Future, Les Malheureux Sont Les Puissances De La Terre
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Propaganda — это альбом французского исполнителя A?rp, выпущенный в 2020 году на лейбле Infin?. Этот релиз представляет собой виниловую пластинку формата LP и относится к жанру электронной музыки, в частности, к стилям Glitch и Electro.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Aarp - Propaganda (3516628318719) виниловая пластинка – стоимость товара 2690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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