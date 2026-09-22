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Иосиф Кобзон - Мгновение (Blue) (4603320377706) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Иосиф Кобзон - Мгновение (Blue) (4603320377706) виниловая пластинка

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Иосиф Кобзон - Мгновение (Blue) (4603320377706) виниловая пластинка - фото 1
Иосиф Кобзон - Мгновение (Blue) (4603320377706) виниловая пластинка - фото 2
Иосиф Кобзон - Мгновение (Blue) (4603320377706) виниловая пластинка - фото 3
Иосиф Кобзон - Мгновение (Blue) (4603320377706) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Иосиф Кобзон
Альбом (сингл)
Мгновение
Жанр
Российская поп-музыка, Ретро
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Иосиф Кобзон - Мгновение (Blue) (4603320377706) виниловая пластинка - фото 1
  • Иосиф Кобзон - Мгновение (Blue) (4603320377706) виниловая пластинка - фото 2
  • Иосиф Кобзон - Мгновение (Blue) (4603320377706) виниловая пластинка - фото 3
  • Иосиф Кобзон - Мгновение (Blue) (4603320377706) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720264
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Иосиф Кобзон
Альбом (сингл)
Мгновение
Жанр
Российская поп-музыка, Ретро
Трек-лист
Песня остается с человеком, Ноктюрн, Легенды расскажут, Моя Москва, Журавли, Я люблю тебя жизнь, Поклонимся великим тем годам, Не расстанусь с комсомолом, А у нас во дворе, Мгновения, Мне доверена песня, Матери, Знаете каким он парнем был
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Иосиф Кобзон - Мгновение (Blue) (4603320377706) виниловая пластинка

"Мгновения" - это не просто запись, а музыкальная жемчужина советской эпохи, полная воспоминаний и мелодий, трогающих до глубины души. Голос Иосифа Кобзона, одного из самых ярких баритонов, оживляет каждый трек, создавая эффект присутствия, тепла и легкой меланхолии, словно улавливая самые эфемерные моменты жизни. Этот диск, выпущенный на знаменитом лейбле, являясь частью "золотого фонда" Кобзона, мастерски объединяет лирику, патриотические мотивы, гражданскую тематику и личные воспоминания. Песни здесь – это не просто музыка, это рассказы: о любви и верности, о Родине и о времени, которое бежит вперед, но навсегда остается в нашей памяти. Безупречное качество звучания и стильное оформление обложки делают эту пластинку ценным экземпляром в коллекции любого меломана. Композиции, которые многие знают по радио и концертам, на виниле звучат по-особому, обретая глубину и интимность благодаря теплому аналоговому звучанию, которое подчеркивает уникальный тембр голоса Кобзона и эмоциональную насыщенность каждой песни. Иосиф Кобзон – легендарная личность советской и российской эстрады, обладатель звания Народного артиста СССР, чье творчество продолжает волновать сердца и служить вдохновением для новых поколений слушателей.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Иосиф Кобзон
Альбом (сингл)
Мгновение
Жанр
Российская поп-музыка, Ретро
Трек-лист
Песня остается с человеком, Ноктюрн, Легенды расскажут, Моя Москва, Журавли, Я люблю тебя жизнь, Поклонимся великим тем годам, Не расстанусь с комсомолом, А у нас во дворе, Мгновения, Мне доверена песня, Матери, Знаете каким он парнем был
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Мгновения" - это не просто запись, а музыкальная жемчужина советской эпохи, полная воспоминаний и мелодий, трогающих до глубины души. Голос Иосифа Кобзона, одного из самых ярких баритонов, оживляет каждый трек, создавая эффект присутствия, тепла и легкой меланхолии, словно улавливая самые эфемерные моменты жизни. Этот диск, выпущенный на знаменитом лейбле, являясь частью "золотого фонда" Кобзона, мастерски объединяет лирику, патриотические мотивы, гражданскую тематику и личные воспоминания. Песни здесь – это не просто музыка, это рассказы: о любви и верности, о Родине и о времени, которое бежит вперед, но навсегда остается в нашей памяти. Безупречное качество звучания и стильное оформление обложки делают эту пластинку ценным экземпляром в коллекции любого меломана. Композиции, которые многие знают по радио и концертам, на виниле звучат по-особому, обретая глубину и интимность благодаря теплому аналоговому звучанию, которое подчеркивает уникальный тембр голоса Кобзона и эмоциональную насыщенность каждой песни. Иосиф Кобзон – легендарная личность советской и российской эстрады, обладатель звания Народного артиста СССР, чье творчество продолжает волновать сердца и служить вдохновением для новых поколений слушателей.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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