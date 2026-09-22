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Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка

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Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка - фото 1
Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка - фото 2
Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка - фото 3
Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка - фото 4
Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка - фото 5
Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка - фото 6
Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
THE VOYAGER
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка - фото 1
  • Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка - фото 2
  • Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка - фото 3
  • Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка - фото 4
  • Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка - фото 5
  • Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка - фото 6
  • Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719853
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
THE VOYAGER
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Song Of The Sun, Celtic Rain, The Hero, Women Of Ireland, The Voyager, She Moves Through The Fair, Dark Island, Wild Goose Flaps Its Wings, Flowers Of The Forest, Mont St Michel
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка

Voyager — 17-й альбом Майка Олдфилда, выпущенный в 1996 году. Это альбом с кельтской тематикой, сочетающий новые композиции с кавер-версиями композиций XX века и старинных традиционных произведений. Музыка на этом альбоме – самый самобытный образец кельтской музыки, созданный Майком Олдфилдом. Изначально альбом был записан исключительно на акустических инструментах, на которых играли руками. Позже Олдфилд добавил синтезаторы и другие инструменты. Его интерпретация песни «Women of Ireland» была выпущена синглом в 1997 году. «She Moves Through the Fair» – традиционная ирландская песня, мелодию которой группа Simple Minds использовала для песни «Belfast Child» в 1989 году, а «Celtic Rain» был использован Снуп Доггом для его песни «Why Did You Leave Me» в 2008 году.

Отзывы о товаре Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
THE VOYAGER
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Song Of The Sun, Celtic Rain, The Hero, Women Of Ireland, The Voyager, She Moves Through The Fair, Dark Island, Wild Goose Flaps Its Wings, Flowers Of The Forest, Mont St Michel
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Voyager — 17-й альбом Майка Олдфилда, выпущенный в 1996 году. Это альбом с кельтской тематикой, сочетающий новые композиции с кавер-версиями композиций XX века и старинных традиционных произведений. Музыка на этом альбоме – самый самобытный образец кельтской музыки, созданный Майком Олдфилдом. Изначально альбом был записан исключительно на акустических инструментах, на которых играли руками. Позже Олдфилд добавил синтезаторы и другие инструменты. Его интерпретация песни «Women of Ireland» была выпущена синглом в 1997 году. «She Moves Through the Fair» – традиционная ирландская песня, мелодию которой группа Simple Minds использовала для песни «Belfast Child» в 1989 году, а «Celtic Rain» был использован Снуп Доггом для его песни «Why Did You Leave Me» в 2008 году.
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Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка - стоимость товара 4290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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