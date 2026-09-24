The Breeders - All Nerve (0191400003514) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Breeders - All Nerve (0191400003514) виниловая пластинка
Близнецы Ким и Келли Дил возвращаются. «All Nerve» — название нового, уже пятого, альбома их группы The Breeders. Долгожданное продолжение «Mountain Battles» создавалось целых десять лет. Однако на альбоме есть несколько знакомых лиц: басистка Джозефин Уиггс и барабанщик Джим Макферсон. Это означает, что состав тот же, что и на их юбилейном альбоме «Last Splash», вышедшем 25 лет назад. Первый сингл показывает, что новый альбом несет на себе знакомую визитную карточку Breeders: заглавный трек »All Nerve«. Группа записала «All Nerve» с разными продюсерами в разных местах: Майком Монтгомери в студии Candyland в Дейтоне, штат Кентукки, Стивом Альбини и Грегом Норманом в Electrical Audio в Чикаго и Томом Растикисом в Fernwood Studios в Дейтоне, штат Огайо. Результатом стал сдержанный, но великолепный альтернативный рок-альбом, подчеркивающий одно из самых важных возвращений жанра в 2018 году.
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