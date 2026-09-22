Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный
Оригинальный товар
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Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
228 x 245 x 154
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719779
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация, подставка для чайника со шнуром питания
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
228 x 245 x 154
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х20
Вес, кг.
1.03
Описание товара Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный
Мощность 2200 Вт Объем 1.7 л Корпус из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 Контактная группа STRIX обеспечивает длительную работу прибора Съемный фильтр для очистки воды Автоматическое отключение при закипании и отсутствии воды Вращающийся корпус на 360?
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация, подставка для чайника со шнуром питания
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
228 x 245 x 154
Страна производитель
Китай
Мощность 2200 Вт Объем 1.7 л Корпус из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 Контактная группа STRIX обеспечивает длительную работу прибора Съемный фильтр для очистки воды Автоматическое отключение при закипании и отсутствии воды Вращающийся корпус на 360?
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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