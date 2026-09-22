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Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный

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Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 1
Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 2
Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 3
Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 4
Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 5
Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 6
Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
228 x 245 x 154
  • Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 1
  • Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 2
  • Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 3
  • Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 4
  • Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 5
  • Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 6
  • Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719779
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация, подставка для чайника со шнуром питания
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
228 x 245 x 154
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х20
Вес, кг.
1.03

Описание товара Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный

Мощность 2200 Вт Объем 1.7 л Корпус из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 Контактная группа STRIX обеспечивает длительную работу прибора Съемный фильтр для очистки воды Автоматическое отключение при закипании и отсутствии воды Вращающийся корпус на 360?

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный




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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация, подставка для чайника со шнуром питания
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
228 x 245 x 154
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 2200 Вт Объем 1.7 л Корпус из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 Контактная группа STRIX обеспечивает длительную работу прибора Съемный фильтр для очистки воды Автоматическое отключение при закипании и отсутствии воды Вращающийся корпус на 360?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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