Top.Mail.Ru
Соковыжималка BQ J1003 Чёрный-Сталь купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Соковыжималка BQ J1003 Чёрный-Сталь

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Соковыжималка BQ J1003 Чёрный-Сталь - фото 1
Соковыжималка BQ J1003 Чёрный-Сталь - фото 2
Соковыжималка BQ J1003 Чёрный-Сталь - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый, черный
Объем емкости для сока, л
1.8
Количество скоростей
2
  • Соковыжималка BQ J1003 Чёрный-Сталь - фото 1
  • Соковыжималка BQ J1003 Чёрный-Сталь - фото 2
  • Соковыжималка BQ J1003 Чёрный-Сталь - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719713
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1.8
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Диаметр круглой горловины, мм
85
Максимальная скорость вращения шнека
18000
Комплектация
толкательконтейнер для отходовконтейнер для сока
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х35х22
Вес, кг.
4.46

Описание товара Соковыжималка BQ J1003 Чёрный-Сталь

Соковыжималка BQ – это высокомощное и надежное устройство, которое позволит вам легко и быстро приготовить свежевыжатый сок. С максимальной мощностью в 1800 Вт и центробежной конструкцией, она эффективно справляется с любыми фруктами и овощами. Устройство оснащено двумя скоростями, что позволяет адаптировать работу соковыжималки в зависимости от плотности ингредиентов. Современный дизайн, выполненный в черном и серебристом цветах, позволяет соковыжималке гармонично вписаться в интерьер любой кухни. Корпус из прочного пластика гарантирует долговечность и устойчивость прибора к внешним воздействиям. Соковыжималка BQ имеет емкость для сока объемом 1,8 литра, что позволяет приготовить большое количество напитка за один раз. Система прямой подачи сока делает процесс работы удобным и быстрым, минимизируя разлив жидкости. Диаметр круглой горловины в 85 мм позволяет загружать крупные куски плодов, сокращая время на предварительную нарезку. Максимальная скорость вращения шнека в 18000 оборотов в минуту обеспечивает быстрое извлечение сока и минимизацию отходов. Бренд BQ, производитель этого устройства, гарантирует высокое качество и функциональность своей продукции, которая создается в Китае с применением современных технологий. Этот прибор весом 3,788 кг с удобной длиной шнура в 0,35 м станет незаменимым помощником на вашей кухне. Управление соковыжималкой осуществляется механически, что добавляет ей простоты и надежности в использовании.

Отзывы о товаре Соковыжималка BQ J1003 Чёрный-Сталь




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1.8
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Развернуть
Диаметр круглой горловины, мм
85
Максимальная скорость вращения шнека
18000
Комплектация
толкательконтейнер для отходовконтейнер для сока
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка BQ – это высокомощное и надежное устройство, которое позволит вам легко и быстро приготовить свежевыжатый сок. С максимальной мощностью в 1800 Вт и центробежной конструкцией, она эффективно справляется с любыми фруктами и овощами. Устройство оснащено двумя скоростями, что позволяет адаптировать работу соковыжималки в зависимости от плотности ингредиентов. Современный дизайн, выполненный в черном и серебристом цветах, позволяет соковыжималке гармонично вписаться в интерьер любой кухни. Корпус из прочного пластика гарантирует долговечность и устойчивость прибора к внешним воздействиям. Соковыжималка BQ имеет емкость для сока объемом 1,8 литра, что позволяет приготовить большое количество напитка за один раз. Система прямой подачи сока делает процесс работы удобным и быстрым, минимизируя разлив жидкости. Диаметр круглой горловины в 85 мм позволяет загружать крупные куски плодов, сокращая время на предварительную нарезку. Максимальная скорость вращения шнека в 18000 оборотов в минуту обеспечивает быстрое извлечение сока и минимизацию отходов. Бренд BQ, производитель этого устройства, гарантирует высокое качество и функциональность своей продукции, которая создается в Китае с применением современных технологий. Этот прибор весом 3,788 кг с удобной длиной шнура в 0,35 м станет незаменимым помощником на вашей кухне. Управление соковыжималкой осуществляется механически, что добавляет ей простоты и надежности в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка BQ J1003 Чёрный-Сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...