Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный
Отпариватель BQ представляет собой компактное и удобное устройство, идеально подходящее для быстрой и эффективной глажки одежды. Весом всего 0,75 кг, этот ручной отпариватель легок в обращении и хранении. Черный дизайн придает ему стильный и современный вид. Устройство оборудовано мощностью 650 Вт и обеспечивает максимальную подачу пара в 12 г/мин, что позволяет справляться с морщинами и складками на одежде. Резервуар для воды объемом 0,4 литра обеспечивает достаточное время работы без необходимости частого пополнения. Отпариватель имеет длину сетевого шнура 2 метра, что делает его удобным для использования вдали от розеток. Время нагрева устройства составляет всего 120 секунд, что позволяет быстро приступить к работе. Пластиковая подошва утюжка обеспечит бережное отношение к деликатным тканям. Основное положение утюжка во время работы — вертикальное, что делает процесс отпаривания более удобным и безопасным. Несмотря на отсутствие регулировки подачи пара и вешалки для одежды, этот отпариватель является отличным выбором для тех, кто ищет простое в использовании устройство для ежедневного ухода за гардеробом. Бренд BQ гарантирует надежность и качество своей продукции.
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