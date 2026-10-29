Миксер BQ MX420 Черный
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Характеристики
Описание товара Миксер BQ MX420 Черный
Миксер BQ – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования на любой кухне. Этот ручной миксер обладает мощностью 500 Вт, что обеспечивает эффективную и быструю работу при выполнении любых кулинарных задач. Устройство предлагает 5 уровней скоростей, что позволяет точно контролировать процесс смешивания и добиваться идеальной текстуры для каждого блюда. Большое удобство в использовании обеспечивается наличием турборежима, который позволяет сократить время приготовления и легко справляться с самыми сложными задачами. В комплекте идут четыре насадки, расширяющие функциональность миксера и позволяющие готовить разнообразные блюда с максимальной простотой. Миксер BQ выполнен в элегантном черном цвете, а его корпус изготовлен из прочного пластика, что обеспечивает устройству долговечность и легкость ухода. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что обеспечивает достаточную мобильность при работе на кухне. Вес миксера всего 1,3 кг, что делает его удобным в использовании и хранении. BQ – это надежный бренд, который гарантирует качество и долговечность своей продукции. Этот миксер станет незаменимым помощником на вашей кухне, облегчая процесс приготовления ежедневных блюд и делая его более приятным.
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Теги товара: 500 вт, пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: 500 вт, пластиковые
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