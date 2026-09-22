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Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка

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Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 1
Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 2
Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 3
Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 4
Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 5
Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 6
Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 7
Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 8
Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Symphony X
Альбом (сингл)
Underworld
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 1
  • Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 2
  • Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 3
  • Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 4
  • Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 5
  • Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 6
  • Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 7
  • Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 8
  • Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719428
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629750817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Symphony X
Альбом (сингл)
Underworld
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Overture, Nevermore, Underworld, Without You, Kiss Of Fire, Charon, To Hell And Back, In My Darkest Hour, Run With The Devil, Swan Song, Legend
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка

2LP — лимитированный тираж прозрачного фиолетового винила. «Underworld» выпущенный в 2015 году, — девятый студийный альбом группы Symphony X. Эта метал-группа из Нью-Джерси, основанная в 1994 году, часто сравнивалась с такими коллективами, как Dream Theater и Fates Warning. После выхода альбома «Underworld» он дебютировал на 89-м месте в Billboard Top 200 и на 6-м месте в чарте Top Hard Rock.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Symphony X - Underworld (coloured) (4065629750817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629750817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Symphony X
Альбом (сингл)
Underworld
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Overture, Nevermore, Underworld, Without You, Kiss Of Fire, Charon, To Hell And Back, In My Darkest Hour, Run With The Devil, Swan Song, Legend
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
2LP — лимитированный тираж прозрачного фиолетового винила. «Underworld» выпущенный в 2015 году, — девятый студийный альбом группы Symphony X. Эта метал-группа из Нью-Джерси, основанная в 1994 году, часто сравнивалась с такими коллективами, как Dream Theater и Fates Warning. После выхода альбома «Underworld» он дебютировал на 89-м месте в Billboard Top 200 и на 6-м месте в чарте Top Hard Rock.


Теги товара: Цветной винил
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