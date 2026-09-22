Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка
2LP — лимитированный тираж прозрачного фиолетового винила. Iconoclast первоначально выпущенный в 2011 году, является восьмым студийным альбомом Symphony X. Эта метал-группа из Нью-Джерси, основанная в 1994 году, часто сравнивается с такими коллективами, как Dream Theater и Fates Warning. Когда альбом Iconoclast впервые вышел, он дебютировал на 76-м месте в Billboard Top 200 и на 7-м месте в чарте Top Hard Rock. Популярный сайт о металле Blabbermouth заявил: «Symphony X на протяжении всей своей впечатляющей карьеры доказали, что способны создавать только отличные хэви-металические альбомы. «Iconoclast», пожалуй, самое убедительное подтверждение этого утверждения на сегодняшний день».
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