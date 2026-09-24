Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Peaches
Альбом (сингл)
Teaches Of Peaches
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
В наличии
Код товара: 719415
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 730 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0634904016319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Peaches
Альбом (сингл)
Teaches Of Peaches
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fuck The Pain Away, XXX, Rock Show, Set It Off, Cum Undun, Diddle My Skittle, Hot Rod, Lovertits, Suck And Let Go, Sucker, Felix Partz
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка
В 2000 году Меррилл Бет Нискер, более известная миру как Peaches, выпустила свой дебютный альбом. Эта электроклэш-исполнительница из Торонто, ныне живущая в Берлине, с самого начала задала новаторские тренды: «.sucking on my tits.sex on the beach — вот чему учит Peaches», — поёт она в песне «Fuck The Pain Away», открывающей альбом. Её часто сопровождает грувбокс MC 505 с его минималистичными, олдскульными электро-битами. Остальное — история:. После «The Teaches Of Peaches» главный герой быстро становится самым интересным живым исполнителем нового тысячелетия, а электроклэш завоевывает фельетоны и театральные подмостки, по крайней мере, в Германии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитThe Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая...
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитPatricia Kaas - Kabaret (coloured) (8719262039100) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитThe Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (004228823191...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитLeonard Cohen - Recent Songs (0889854352813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитSimon, Paul, Graceland (0889854224011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитJoe Dassin - La Fleur Aux Dents (0190758041810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитJoe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) винил...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитPaul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитThe Carpenters - Passage (0602557404982) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитDef Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитRamones - Subterranean Jungle (Lp, 40Th Ann.Ed.,Violet) (0603497...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитThe Kinks - Kinks (4050538813081) виниловая пластинка
Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0634904016319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Peaches
Альбом (сингл)
Teaches Of Peaches
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fuck The Pain Away, XXX, Rock Show, Set It Off, Cum Undun, Diddle My Skittle, Hot Rod, Lovertits, Suck And Let Go, Sucker, Felix Partz
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
В 2000 году Меррилл Бет Нискер, более известная миру как Peaches, выпустила свой дебютный альбом. Эта электроклэш-исполнительница из Торонто, ныне живущая в Берлине, с самого начала задала новаторские тренды: «.sucking on my tits.sex on the beach — вот чему учит Peaches», — поёт она в песне «Fuck The Pain Away», открывающей альбом. Её часто сопровождает грувбокс MC 505 с его минималистичными, олдскульными электро-битами. Остальное — история:. После «The Teaches Of Peaches» главный герой быстро становится самым интересным живым исполнителем нового тысячелетия, а электроклэш завоевывает фельетоны и театральные подмостки, по крайней мере, в Германии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка