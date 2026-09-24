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Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка

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Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка - фото 1
Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка - фото 2
Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Peaches
Альбом (сингл)
Teaches Of Peaches
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка - фото 1
  • Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка - фото 2
  • Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719415
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0634904016319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Peaches
Альбом (сингл)
Teaches Of Peaches
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fuck The Pain Away, XXX, Rock Show, Set It Off, Cum Undun, Diddle My Skittle, Hot Rod, Lovertits, Suck And Let Go, Sucker, Felix Partz
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка

В 2000 году Меррилл Бет Нискер, более известная миру как Peaches, выпустила свой дебютный альбом. Эта электроклэш-исполнительница из Торонто, ныне живущая в Берлине, с самого начала задала новаторские тренды: «.sucking on my tits.sex on the beach — вот чему учит Peaches», — поёт она в песне «Fuck The Pain Away», открывающей альбом. Её часто сопровождает грувбокс MC 505 с его минималистичными, олдскульными электро-битами. Остальное — история:. После «The Teaches Of Peaches» главный герой быстро становится самым интересным живым исполнителем нового тысячелетия, а электроклэш завоевывает фельетоны и театральные подмостки, по крайней мере, в Германии.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0634904016319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Peaches
Альбом (сингл)
Teaches Of Peaches
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fuck The Pain Away, XXX, Rock Show, Set It Off, Cum Undun, Diddle My Skittle, Hot Rod, Lovertits, Suck And Let Go, Sucker, Felix Partz
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В 2000 году Меррилл Бет Нискер, более известная миру как Peaches, выпустила свой дебютный альбом. Эта электроклэш-исполнительница из Торонто, ныне живущая в Берлине, с самого начала задала новаторские тренды: «.sucking on my tits.sex on the beach — вот чему учит Peaches», — поёт она в песне «Fuck The Pain Away», открывающей альбом. Её часто сопровождает грувбокс MC 505 с его минималистичными, олдскульными электро-битами. Остальное — история:. После «The Teaches Of Peaches» главный герой быстро становится самым интересным живым исполнителем нового тысячелетия, а электроклэш завоевывает фельетоны и театральные подмостки, по крайней мере, в Германии.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peaches - Teaches Of Peaches (0634904016319) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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