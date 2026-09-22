In This Moment - Mother (coloured) (8719262040663) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара In This Moment - Mother (coloured) (8719262040663) виниловая пластинка
Mother — седьмой студийный альбом американской рок-группы In This Moment, выпущенный в 2020 году. Лимитированное издание на белом 180 г виниле. «Mother» — седьмой альбом американской металкор-группы во главе с певицей Марией Бринк, следующий за «Ritual» 2017 года, который собрал в общей сложности более 220 миллионов прослушиваний. В альбом вошло 13 песен, включая совместную работу с Лиззи Хейл и Тейлор Момсен, а также с Джо Котеллой из Ded. Mother дебютировал под номером 34 в US Billboard 200, разойдясь тиражом 13 600 копий за первую неделю. Первым синглом стал «The In-Between» — стремительный лабиринт звуков, сквозь который Мария Бринк проводит нас своим чарующим вокалом, подкреплённым мощными риффами гитариста Криса Хоуорта. Группа также выпустила культовый клип на эту песню.
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