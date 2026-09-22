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Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка

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Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 1
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 2
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 3
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 4
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 5
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 6
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 7
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 8
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 9
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 10
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 11
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 12
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 13
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 14
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 15
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 16
Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
HELLOWEEN
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 1
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 2
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 3
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 4
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 5
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 6
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 7
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 8
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 9
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 10
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 11
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 12
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 13
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 14
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 15
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 16
  • Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719361
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361587819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
HELLOWEEN
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
For The Glory, Fear Of The Fallen, Best Time, Mass Pollution, Angels, Rise Without Chains, Indestructible, Robot King, LP2:Cyanide, Orbit, Skyfall, Down In The Dumps, Golden Times, Save My Hide
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка

Предстоящий шестнадцатый студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Helloween, готовящийся к выпуску 18 июня 2021 года. Этот альбом ознаменует собой возвращение в группу Кая Хансена (вокал, гитара) и Михаэля Киске (вокал) после их ухода в 1989 и 1993 году, соответственно. Это также первый альбом за 6 лет с выхода My God-Given Right, вышедшего в 2015 году. Также это первый альбом в истории группы, записанный при участии более чем одного вокалиста; вокальные партии разделили между собой Хансен, Киске и Энди Дерис. Продюсированием альбома занимались Чарли Бауэрфайнд и Деннис Уорд, а материал частично записывался на студии - H.O.M.E. Студии в Гамбурге (где группа начинала в 1984 году). Для записи нового материала, группа использовала в точности ту же микшерную консоль, что и при записи таких знаковых для любого фаната HELLOWEEN альбомов, как «Master Of The Rings», «Time Of The Oath» и «Better Than Raw». Микширование проводилось в студии Valhalla Studios (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN). На новом альбоме HELLOWEEN, легендарные пауэр-металлисты по их словам «вернулись к корням»: запись была полностью аналоговой, а Лёбл играл на ударной установке первого барабанщика HELLOWEEN - покойного Инго Швихтенберга. Эти барабаны звучали на легендарном эпике группы «Keeper Of The Seven Keys».

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361587819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
HELLOWEEN
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
For The Glory, Fear Of The Fallen, Best Time, Mass Pollution, Angels, Rise Without Chains, Indestructible, Robot King, LP2:Cyanide, Orbit, Skyfall, Down In The Dumps, Golden Times, Save My Hide
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Предстоящий шестнадцатый студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Helloween, готовящийся к выпуску 18 июня 2021 года. Этот альбом ознаменует собой возвращение в группу Кая Хансена (вокал, гитара) и Михаэля Киске (вокал) после их ухода в 1989 и 1993 году, соответственно. Это также первый альбом за 6 лет с выхода My God-Given Right, вышедшего в 2015 году. Также это первый альбом в истории группы, записанный при участии более чем одного вокалиста; вокальные партии разделили между собой Хансен, Киске и Энди Дерис. Продюсированием альбома занимались Чарли Бауэрфайнд и Деннис Уорд, а материал частично записывался на студии - H.O.M.E. Студии в Гамбурге (где группа начинала в 1984 году). Для записи нового материала, группа использовала в точности ту же микшерную консоль, что и при записи таких знаковых для любого фаната HELLOWEEN альбомов, как «Master Of The Rings», «Time Of The Oath» и «Better Than Raw». Микширование проводилось в студии Valhalla Studios (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN). На новом альбоме HELLOWEEN, легендарные пауэр-металлисты по их словам «вернулись к корням»: запись была полностью аналоговой, а Лёбл играл на ударной установке первого барабанщика HELLOWEEN - покойного Инго Швихтенберга. Эти барабаны звучали на легендарном эпике группы «Keeper Of The Seven Keys».
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Отзывы


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