Top.Mail.Ru
Ayo - Mami Wata (3596974672468) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ayo - Mami Wata (3596974672468) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ayo - Mami Wata (3596974672468) виниловая пластинка - фото 1
Ayo - Mami Wata (3596974672468) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ayo
Альбом (сингл)
Mami Wata
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ayo - Mami Wata (3596974672468) виниловая пластинка - фото 1
  • Ayo - Mami Wata (3596974672468) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719329
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ayo - Mami Wata (3596974672468) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974672468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ayo
Альбом (сингл)
Mami Wata
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Love Song, Wildfiya, Closer, Money Love, Savior, Tears Of Joy, Kinder, Woman, Silent Storm, Stronger, Stay With Me, Mami Wata
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ayo - Mami Wata (3596974672468) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Song, Wildfiya, Closer, Money Love, Savior, Tears Of Joy, Kinder, Woman, Silent Storm, Stronger, Stay With Me, Mami Wata

Отзывы о товаре Ayo - Mami Wata (3596974672468) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974672468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ayo
Альбом (сингл)
Mami Wata
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Love Song, Wildfiya, Closer, Money Love, Savior, Tears Of Joy, Kinder, Woman, Silent Storm, Stronger, Stay With Me, Mami Wata
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Song, Wildfiya, Closer, Money Love, Savior, Tears Of Joy, Kinder, Woman, Silent Storm, Stronger, Stay With Me, Mami Wata
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ayo - Mami Wata (3596974672468) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4200 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...