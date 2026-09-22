Описание товара Накопитель SSD Gigabyte NVMe SSD V2 256GB (G3NVMEV2256G)

Представьте, что ваш компьютер обретает новое дыхание, становится стремительным и отзывчивым партнером в любой задаче. Внутренний накопитель Gigabyte V2 объемом двести пятьдесят шесть гигабайт — это именно то решение, которое коренным образом меняет ощущения от работы и отдыха за персональным компьютером или ноутбуком. Благодаря современной технологии хранения данных и продуманной конструкции этот накопитель открывает новые горизонты скорости и надежности. Этот твердотельный накопитель выполнен в компактном форм-факторе М.2 типоразмера 2280, что позволяет ему легко и органично разместиться на материнской плате большинства современных систем, не занимая лишнего пространства и не требуя громоздких кабелей для подключения. Его изящная плата в фирменном синем цветовом оформлении говорит не только о принадлежности к продукции известного бренда, но и о внимании к деталям. Ключевым преимуществом данной модели является поддержка передового протокола НВМэ, который раскрывает потенциал высокоскоростного интерфейса ПСи-Экспресс третьего поколения с четырьмя линиями. Это означает, что обмен данными происходит в несколько раз быстрее, чем у классических решений. Благодаря этому операционная система и приложения загружаются практически мгновенно, а работа с большими файлами перестает быть рутиной. Показатель скорости последовательного чтения достигает впечатляющих трех тысяч двухсот мегабайт в секунду, что обеспечивает молниеносный доступ к вашему цифровому контенту. Не менее важна и высокая производительность при записи информации. Со скоростью последовательной записи до тысячи двухсот мегабайт в секунду вы сможете без задержек сохранять проекты, устанавливать требовательные игры или быстро переносить объемные медиафайлы. Для достижения такой эффективности используется память типа ТЛС, известная своим оптимальным балансом между долговечностью, скоростью и стоимостью. Особенностью модели является применение технологии буферизации в памяти хоста. Это интеллектуальное решение позволяет накопителю динамически использовать часть оперативной памяти вашей системы для кэширования данных, что существенно повышает производительность при операциях с мелкими файлами и в сценариях с интенсивной рабочей нагрузкой, компенсируя отсутствие встроенного буфера памяти типа ДРЭМ. Надежность данного накопителя подтверждена серьезными техническими показателями. Общий ресурс записи данных составляет сто терабайт, что демонстрирует exceptionalную выносливость и готовность к многолетней активной эксплуатации. Этот параметр подкреплен внушительным временем наработки на отказ, равным полутора миллионам часов, что говорит о высочайшем качестве компонентов и сборки. Воплотите в жизнь потенциал своей системы с внутренним твердотельным накопителем Gigabyte V2. Это не просто апгрейд, это инвестиция в комфорт, скорость и уверенность в надежности хранения ваших данных. Он станет тихим и эффективным фундаментом для продуктивной работы и захватывающих развлечений, преображая взаимодействие с цифровым миром каждый день.