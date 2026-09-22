Накопитель SSD Gigabyte NVMe SSD V2 256GB (G3NVMEV2256G)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Gigabyte NVMe SSD V2 256GB (G3NVMEV2256G)
Представьте, что ваш компьютер обретает новое дыхание, становится стремительным и отзывчивым партнером в любой задаче. Внутренний накопитель Gigabyte V2 объемом двести пятьдесят шесть гигабайт — это именно то решение, которое коренным образом меняет ощущения от работы и отдыха за персональным компьютером или ноутбуком. Благодаря современной технологии хранения данных и продуманной конструкции этот накопитель открывает новые горизонты скорости и надежности. Этот твердотельный накопитель выполнен в компактном форм-факторе М.2 типоразмера 2280, что позволяет ему легко и органично разместиться на материнской плате большинства современных систем, не занимая лишнего пространства и не требуя громоздких кабелей для подключения. Его изящная плата в фирменном синем цветовом оформлении говорит не только о принадлежности к продукции известного бренда, но и о внимании к деталям. Ключевым преимуществом данной модели является поддержка передового протокола НВМэ, который раскрывает потенциал высокоскоростного интерфейса ПСи-Экспресс третьего поколения с четырьмя линиями. Это означает, что обмен данными происходит в несколько раз быстрее, чем у классических решений. Благодаря этому операционная система и приложения загружаются практически мгновенно, а работа с большими файлами перестает быть рутиной. Показатель скорости последовательного чтения достигает впечатляющих трех тысяч двухсот мегабайт в секунду, что обеспечивает молниеносный доступ к вашему цифровому контенту. Не менее важна и высокая производительность при записи информации. Со скоростью последовательной записи до тысячи двухсот мегабайт в секунду вы сможете без задержек сохранять проекты, устанавливать требовательные игры или быстро переносить объемные медиафайлы. Для достижения такой эффективности используется память типа ТЛС, известная своим оптимальным балансом между долговечностью, скоростью и стоимостью. Особенностью модели является применение технологии буферизации в памяти хоста. Это интеллектуальное решение позволяет накопителю динамически использовать часть оперативной памяти вашей системы для кэширования данных, что существенно повышает производительность при операциях с мелкими файлами и в сценариях с интенсивной рабочей нагрузкой, компенсируя отсутствие встроенного буфера памяти типа ДРЭМ. Надежность данного накопителя подтверждена серьезными техническими показателями. Общий ресурс записи данных составляет сто терабайт, что демонстрирует exceptionalную выносливость и готовность к многолетней активной эксплуатации. Этот параметр подкреплен внушительным временем наработки на отказ, равным полутора миллионам часов, что говорит о высочайшем качестве компонентов и сборки. Воплотите в жизнь потенциал своей системы с внутренним твердотельным накопителем Gigabyte V2. Это не просто апгрейд, это инвестиция в комфорт, скорость и уверенность в надежности хранения ваших данных. Он станет тихим и эффективным фундаментом для продуктивной работы и захватывающих развлечений, преображая взаимодействие с цифровым миром каждый день.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 250Gb NV3000 Series (NT01NV3000-250-E4X)
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power P34A60 256Gb (SP256GBP34A60M28)
-
В наличииЦена 5 620 руб.1405 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx SATA III 480Gb (IND-S325S480GX)
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S)
-
В наличииЦена 5 770 руб.1443 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 256Gb P300 (P300P256GM28)
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power UD90 250Gb (SP250GBP44UD9005)
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 480GB SATA III (SSD-480GB-2.5-LT22)
-
В наличииЦена 6 010 руб.1503 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx SATA III 512Gb (IND-S325S512GX)
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитНакопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2)
-
В наличииЦена 6 310 руб.1578 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350 Panther 512Gb (AP512GAS350-1)
-
В наличииЦена 6 310 руб.1578 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Gigabyte NVMe SSD V2 256GB (G3NVMEV2256G)