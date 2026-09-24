Слот - Шестой (4680068804015) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Слот
Альбом (сингл)
Шестой
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 718425
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Слот
Альбом (сингл)
Шестой
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Побег, Бой!, Если, Сочи, Old School, Поколено, Три сестры, Хиромантия, Тру, Качели, Ракета для поэта, Скачать бесплатно, Просточеловек, Ангел или демон
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Слот - Шестой (4680068804015) виниловая пластинка
2022 год был знаменателен празднованием 20-ти летнего юбилей группы СЛОТ – большой концертный тур, сборник лучших хитов и трибьют-альбом от коллег музыкантов. В 2023 году группа не сбавляет обороты – релизы и выступления продолжаются; из главного: группа сделала два масштабных столичных концерта с симфоническим оркестром! СЛОТ без всяких сомнений один из главных и важных героев отечественной альтернативной и шире – рок-сцены. Как повод вспомнить о том, что позволило группе получить это статус – переиздание на виниле пяти главных альбомов их дискографии. СЛОТ «Шестой» Не менее хитовый альбом 2013 года – здесь помимо бронебойного «Боя!» представлены такие треки, как «Ангел и демон» и «Если».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Слот
Альбом (сингл)
Шестой
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Побег, Бой!, Если, Сочи, Old School, Поколено, Три сестры, Хиромантия, Тру, Качели, Ракета для поэта, Скачать бесплатно, Просточеловек, Ангел или демон
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
2022 год был знаменателен празднованием 20-ти летнего юбилей группы СЛОТ – большой концертный тур, сборник лучших хитов и трибьют-альбом от коллег музыкантов. В 2023 году группа не сбавляет обороты – релизы и выступления продолжаются; из главного: группа сделала два масштабных столичных концерта с симфоническим оркестром! СЛОТ без всяких сомнений один из главных и важных героев отечественной альтернативной и шире – рок-сцены. Как повод вспомнить о том, что позволило группе получить это статус – переиздание на виниле пяти главных альбомов их дискографии. СЛОТ «Шестой» Не менее хитовый альбом 2013 года – здесь помимо бронебойного «Боя!» представлены такие треки, как «Ангел и демон» и «Если».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Слот - Шестой (4680068804015) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2460 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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