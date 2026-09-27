Nirvana - Madrid 1992 (Red) (0803341543102) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Madrid 1992
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
В наличии
Код товара: 718069
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Характеристики
Бренд
Parachute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parachute
Barcode
[0803341543102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Madrid 1992
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Money Will Roll Right In, Breed, Sliver, Drain You, In Bloom, About A Girl, School, Lithium, Aneurysm, Stay Away, Pennyroyal Tea, Son Of A Gun, Molly’s Lips, Something In The Way, On A Plain, Been A Son, Blew, Stain, Come As You Are, Smells Like Teen Spirits, Territorial Pissing
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nirvana - Madrid 1992 (Red) (0803341543102) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Money Will Roll Right In, Breed, Sliver, Drain You, In Bloom, About A Girl, School, Lithium, Aneurysm, Stay Away, Pennyroyal Tea, Son Of A Gun, Molly’s Lips, Something In The Way, On A Plain, Been A Son, Blew, Stain, Come As You Are, Smells Like Teen Spirits, Territorial Pissing
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Parachute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parachute
Barcode
[0803341543102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Madrid 1992
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Money Will Roll Right In, Breed, Sliver, Drain You, In Bloom, About A Girl, School, Lithium, Aneurysm, Stay Away, Pennyroyal Tea, Son Of A Gun, Molly’s Lips, Something In The Way, On A Plain, Been A Son, Blew, Stain, Come As You Are, Smells Like Teen Spirits, Territorial Pissing
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Money Will Roll Right In, Breed, Sliver, Drain You, In Bloom, About A Girl, School, Lithium, Aneurysm, Stay Away, Pennyroyal Tea, Son Of A Gun, Molly’s Lips, Something In The Way, On A Plain, Been A Son, Blew, Stain, Come As You Are, Smells Like Teen Spirits, Territorial Pissing
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Nirvana - Madrid 1992 (Red) (0803341543102) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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