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Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка

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Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 1
Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 2
Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 3
Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 4
Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 5
Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 6
Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 7
Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Krokus
Альбом (сингл)
Metal Rendez-Vous
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 1
  • Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 2
  • Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 3
  • Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 4
  • Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 5
  • Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 6
  • Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 7
  • Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718019
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Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Krokus
Альбом (сингл)
Metal Rendez-Vous
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Heatstrokes, BedRadio, Come On, Streamer, Shy Kid, Tokyo Nights, Lady Double Dealer, Fire, No Way, Back-Seat Rock 'N' Roll
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка

LP — лимитированный тираж на синем виниле 180 г. Включает оригинальный 4-страничный буклет с текстами песен. Тираж всего 666 пронумерованных экземпляров. Metal Rendez-Vous — четвёртый студийный альбом швейцарской хард-рок/хэви-метал группы Krokus первоначально выпущенный в 1980 году. Он ознаменовал дебют вокалиста Марка Стораче и стал международным прорывом группы. Альбом включает энергичные, риффовые песни, такие как « Heatstrokes », « Bedside Radio » и « Tokyo Nights », сочетающие классический хард-рок с набирающим популярность хэви-метал звучанием начала 80-х. Альбом имел коммерческий успех, достигнув четырёхкратной платиновой сертификации в Швейцарии. « Heatstrokes » занял первое место в британских чартах хэви-метала, в то время как « Bedside Radio » получил международное ротирование, что помогло группе завоевать множество поклонников в Европе и Северной Америке. Альбом Metal Rendez-Vous выпущен ограниченным тиражом в 666 пронумерованных экземпляров на синем виниле и включает оригинальный 4-страничный буклет с текстами песен.

Отзывы о товаре Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Krokus
Альбом (сингл)
Metal Rendez-Vous
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Heatstrokes, BedRadio, Come On, Streamer, Shy Kid, Tokyo Nights, Lady Double Dealer, Fire, No Way, Back-Seat Rock 'N' Roll
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
LP — лимитированный тираж на синем виниле 180 г. Включает оригинальный 4-страничный буклет с текстами песен. Тираж всего 666 пронумерованных экземпляров. Metal Rendez-Vous — четвёртый студийный альбом швейцарской хард-рок/хэви-метал группы Krokus первоначально выпущенный в 1980 году. Он ознаменовал дебют вокалиста Марка Стораче и стал международным прорывом группы. Альбом включает энергичные, риффовые песни, такие как « Heatstrokes », « Bedside Radio » и « Tokyo Nights », сочетающие классический хард-рок с набирающим популярность хэви-метал звучанием начала 80-х. Альбом имел коммерческий успех, достигнув четырёхкратной платиновой сертификации в Швейцарии. « Heatstrokes » занял первое место в британских чартах хэви-метала, в то время как « Bedside Radio » получил международное ротирование, что помогло группе завоевать множество поклонников в Европе и Северной Америке. Альбом Metal Rendez-Vous выпущен ограниченным тиражом в 666 пронумерованных экземпляров на синем виниле и включает оригинальный 4-страничный буклет с текстами песен.
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Доставка
Отзывы


Krokus - Metal Rendez-Vous (Blue) (8719262039032) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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