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Максим Леонидов - Седьмое Небо (Blue) (2000095754671) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Максим Леонидов - Седьмое Небо (Blue) (2000095754671) виниловая пластинка

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Максим Леонидов - Седьмое Небо (Blue) (2000095754671) виниловая пластинка - фото 1
Максим Леонидов - Седьмое Небо (Blue) (2000095754671) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Максим Леонидов
Альбом (сингл)
Седьмое Небо
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Максим Леонидов - Седьмое Небо (Blue) (2000095754671) виниловая пластинка - фото 1
  • Максим Леонидов - Седьмое Небо (Blue) (2000095754671) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717942
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Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[2000095754671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Максим Леонидов
Альбом (сингл)
Седьмое Небо
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
В твоём городе осень, В зоне доступа твоих губ, Убить дракона, Кот, Mon Amour (Мон Амур), Баркарола, Карусель, Принцесса, Рыжий клоун, Седьмое небо, Веснушки
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Максим Леонидов - Седьмое Небо (Blue) (2000095754671) виниловая пластинка

Новый альбом Максима Леонидова "Седьмое небо" на синем 180 г виниле. "Седьмое небо" - студийный альбом советского и российского музыканта Максима Леонидова, выпущенный в 2021 году. Повторное издание 2025 года представлено на виниле синего цвета. Максим Леонидович Леонидов - советский и российский музыкант, певец, актёр, автор песен и телеведущий. Известен как один из основателей и участник бит-квартета Секрет, а впоследствии и как сольный исполнитель.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[2000095754671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Максим Леонидов
Альбом (сингл)
Седьмое Небо
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
В твоём городе осень, В зоне доступа твоих губ, Убить дракона, Кот, Mon Amour (Мон Амур), Баркарола, Карусель, Принцесса, Рыжий клоун, Седьмое небо, Веснушки
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Новый альбом Максима Леонидова "Седьмое небо" на синем 180 г виниле. "Седьмое небо" - студийный альбом советского и российского музыканта Максима Леонидова, выпущенный в 2021 году. Повторное издание 2025 года представлено на виниле синего цвета. Максим Леонидович Леонидов - советский и российский музыкант, певец, актёр, автор песен и телеведущий. Известен как один из основателей и участник бит-квартета Секрет, а впоследствии и как сольный исполнитель.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Максим Леонидов - Седьмое Небо (Blue) (2000095754671) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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