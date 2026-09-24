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The Fall - Levitate (coloured) (5013929172555) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Fall - Levitate (coloured) (5013929172555) виниловая пластинка

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The Fall - Levitate (coloured) (5013929172555) виниловая пластинка - фото 1
The Fall - Levitate (coloured) (5013929172555) виниловая пластинка - фото 2
The Fall - Levitate (coloured) (5013929172555) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Levitate
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Fall - Levitate (coloured) (5013929172555) виниловая пластинка - фото 1
  • The Fall - Levitate (coloured) (5013929172555) виниловая пластинка - фото 2
  • The Fall - Levitate (coloured) (5013929172555) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717701
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Fall - Levitate (coloured) (5013929172555) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929172555]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Levitate
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ten Houses Of Eve, Masquerade, Hurricane Edward, I'm A Mummy, The Quartet Of Doc Shanley, Jap Kid, 4 1/2 Inch, Spencer Must Die, Jungle Rock, Ol' Gang, Tragic Days, I Come And Stand At Your Door, Levitate, Everybody But Myself, Powderkex, Christmastide, Recipe For Fascism, Pilsner Trail, Everybody But Myself (Live)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Fall - Levitate (coloured) (5013929172555) виниловая пластинка

«Levitate» — 19-й альбом группы The Fall, первоначально выпущенный в 1997 году на лейбле Artful Records. Это последний альбом, в записи которого приняли участие два давних участника Fall: барабанщик Карл Бернс и бас-гитарист Стив Хэнли (чью игру Смит когда-то назвал определяющим элементом музыки группы). Вслед за лимитированным тройным LP-изданием Cherry Red мы представляем 2LP-издание, впервые выпущенное на прозрачном красном виниле. Первоначально продюсерами альбома должны были стать Кир Стюарт и Саймон Спенсер (который ранее сотрудничал со Смитом под псевдонимом DOSE над синглом 1995 года «Plug Myself In»). Большая часть записей проходила в студии Эдвина Коллинза в Вест-Хэмпстеде. Однако Стюарт и Спенсер вскоре поссорились со Смитом из-за оплаты и через неделю ушли, забрав с собой большую часть записей. Единственными треками с этих сессий, вошедшими в альбом, стали «4 1?2 Inch» (предположительно, смонтированная из сэмплов репетиционной записи), «Spencer», позже переименованная Смитом в «Spencer Must Die», и «The Quartet of Doc Shanley». Это переиздание было ремастерировано постоянным звукорежиссером Fall Энди Пирсом и дополнено аннотациями Дэрила Изли.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Fall - Levitate (coloured) (5013929172555) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929172555]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Levitate
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ten Houses Of Eve, Masquerade, Hurricane Edward, I'm A Mummy, The Quartet Of Doc Shanley, Jap Kid, 4 1/2 Inch, Spencer Must Die, Jungle Rock, Ol' Gang, Tragic Days, I Come And Stand At Your Door, Levitate, Everybody But Myself, Powderkex, Christmastide, Recipe For Fascism, Pilsner Trail, Everybody But Myself (Live)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Levitate» — 19-й альбом группы The Fall, первоначально выпущенный в 1997 году на лейбле Artful Records. Это последний альбом, в записи которого приняли участие два давних участника Fall: барабанщик Карл Бернс и бас-гитарист Стив Хэнли (чью игру Смит когда-то назвал определяющим элементом музыки группы). Вслед за лимитированным тройным LP-изданием Cherry Red мы представляем 2LP-издание, впервые выпущенное на прозрачном красном виниле. Первоначально продюсерами альбома должны были стать Кир Стюарт и Саймон Спенсер (который ранее сотрудничал со Смитом под псевдонимом DOSE над синглом 1995 года «Plug Myself In»). Большая часть записей проходила в студии Эдвина Коллинза в Вест-Хэмпстеде. Однако Стюарт и Спенсер вскоре поссорились со Смитом из-за оплаты и через неделю ушли, забрав с собой большую часть записей. Единственными треками с этих сессий, вошедшими в альбом, стали «4 1?2 Inch» (предположительно, смонтированная из сэмплов репетиционной записи), «Spencer», позже переименованная Смитом в «Spencer Must Die», и «The Quartet of Doc Shanley». Это переиздание было ремастерировано постоянным звукорежиссером Fall Энди Пирсом и дополнено аннотациями Дэрила Изли.


Теги товара: Цветной винил
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The Fall - Levitate (coloured) (5013929172555) виниловая пластинка - купить по цене 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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