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The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка

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The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 1
The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 2
The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 3
The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 4
The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 5
The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 6
The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 7
The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 8
The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 9
The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 10
The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 11
The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 12
The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Sub-lingual Tablet
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 1
  • The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 2
  • The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 3
  • The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 4
  • The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 5
  • The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 6
  • The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 7
  • The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 8
  • The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 9
  • The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 10
  • The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 11
  • The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 12
  • The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717700
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929166097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Sub-lingual Tablet
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Venice With The Girls, Black Roof, Dedication Not Medication, First One Today, Junger Cloth, Stout Man, Auto Chip 2014-2016, Pledgel, Snazzy, Fibre Book Troll Quit iPhone
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fall Sound Archive
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка

«Sub-Lingual Tablet» стал 31-м студийным альбомом The Fall. «Sub-Lingual Tablet» содержит все отличительные черты отличной пластинки Fall и состоит из одиннадцати треков на двойном виниле. Первоначально выпущенный Cherry Red Records в мае 2015 года, этот желанный двухвинтовой релиз переиздан очень ограниченным тиражом на фиолетово-мраморном виниле в честь 10-летия этой прекрасной пластинки The Fall. Группа The Fall была основана своим единственным постоянным участником Марком Э. Смитом в Манчестере в 1976 году и просуществовала до его смерти в 2018 году. В музыкальном плане за прошедшие годы могло произойти несколько стилистических изменений, но для него обычно характерно резкое гитарное звучание и частое использование повторов, всегда подкрепленное характерным вокалом Смита и зачастую загадочными текстами.

Отзывы о товаре The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929166097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Sub-lingual Tablet
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Venice With The Girls, Black Roof, Dedication Not Medication, First One Today, Junger Cloth, Stout Man, Auto Chip 2014-2016, Pledgel, Snazzy, Fibre Book Troll Quit iPhone
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fall Sound Archive
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Sub-Lingual Tablet» стал 31-м студийным альбомом The Fall. «Sub-Lingual Tablet» содержит все отличительные черты отличной пластинки Fall и состоит из одиннадцати треков на двойном виниле. Первоначально выпущенный Cherry Red Records в мае 2015 года, этот желанный двухвинтовой релиз переиздан очень ограниченным тиражом на фиолетово-мраморном виниле в честь 10-летия этой прекрасной пластинки The Fall. Группа The Fall была основана своим единственным постоянным участником Марком Э. Смитом в Манчестере в 1976 году и просуществовала до его смерти в 2018 году. В музыкальном плане за прошедшие годы могло произойти несколько стилистических изменений, но для него обычно характерно резкое гитарное звучание и частое использование повторов, всегда подкрепленное характерным вокалом Смита и зачастую загадочными текстами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Fall - Sub-lingual Tablet (5013929166097) виниловая пластинка - стоимость товара 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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