Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка
"Olympia" - тринадцатый студийный альбом британского рок-исполнителя Брайана Ферри, выпущенный в 2010 году. Для альбома были приглашены коллеги по группе Roxy Music, Дэвид Гилмор, Найл Роджерс и Scissor Sisters. Релиз включает каверы "Song to the Siren" и "No Face, No Name, No Number", а также выдающийся сингл "You Can Dance". Лимитированное переиздание 2025 года представлено на виниле красного цвета. Брайан Ферри - певец и автор песен из Великобритании. Музыкант наиболее известен как лидер легендарного коллектива Roxy Music. Еще будучи членом Roxy Music, Ferry начал успешную сольную карьеру, которая продолжается и в настоящее время.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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