Helloween - Giants & Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Helloween - Giants & Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка
Имея за плечами 15 золотых и шесть платиновых наград, а также более десяти миллионов проданных пластинок, легенды немецкого пауэр-метала Helloween выпускают свой новый альбом «Giants & Monsters», отмечая 40-летие группы Уверенная в себе и полная энергии, группа представляет, пожалуй, самый разносторонний альбом в своей истории. Благодаря пяти талантливым авторам песен и семи музыкантам мирового класса, творческие ограничения раз и навсегда сняты с «Giants & Monsters». «В конце концов, мы всего лишь семь парней, которые хотят создавать музыку и наслаждаться ни с чем не сравнимой силой, которая возникает, когда мы вместе. Helloween сильнее, чем сумма его отдельных музыкантов». Без каких-либо компромиссов, альбом «Giants & Monsters» был сведён в легендарной студии Wisseloord, где записывались такие легенды метала, как Iron Maiden, Judas Priest и Def Leppard.
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