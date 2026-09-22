Queen - Greatest Hits (0050087350642) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717341
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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087350642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust, Killer Queen, Fat Bottomed Girls, Bicycle Race, You're My Best Friend, Don't Stop Me Now, Save Me, Crazy Little Thing Called Love, Somebody To Love, Now I'm Here, Good Old-Fashioned Lover Boy, Play The Game, Flash, Seven Seas Of Rhye, We Will Rock You, We Are The Champions
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queen - Greatest Hits (0050087350642) виниловая пластинка
Хиты, хиты, хиты – с любовью ремастерированные: два альбома „Greatest Hits“ – многообещающее начало года Queen
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Теги товара: Queen
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Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087350642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust, Killer Queen, Fat Bottomed Girls, Bicycle Race, You're My Best Friend, Don't Stop Me Now, Save Me, Crazy Little Thing Called Love, Somebody To Love, Now I'm Here, Good Old-Fashioned Lover Boy, Play The Game, Flash, Seven Seas Of Rhye, We Will Rock You, We Are The Champions
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Хиты, хиты, хиты – с любовью ремастерированные: два альбома „Greatest Hits“ – многообещающее начало года Queen
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Теги товара: Queen
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
Queen - Greatest Hits (0050087350642) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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