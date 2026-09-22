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Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка

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Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 1
Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 2
Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 3
Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 4
Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 5
Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 6
Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 7
Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 8
Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 9
Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 10
Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 11
Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Faithless
Альбом (сингл)
Champion Sound
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 1
  • Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 2
  • Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 3
  • Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 4
  • Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 5
  • Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 6
  • Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 7
  • Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 8
  • Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 9
  • Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 10
  • Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 11
  • Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717337
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Характеристики

Бренд
Faithless
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Faithless
Barcode
[3760420425186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Faithless
Альбом (сингл)
Champion Sound
Жанр
House
Трек-лист
Forever Free, In Your Own Groove, Fugitive, Peace And Noise, Meeting, Driving, Thinking, Book Of Hours, Find A Way, Dollars And Dimes, Champion Sound, Emmanuel, Yes I Want It Too
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка

Faithless вернулись с новым альбомом. Это их первый студийный альбом после All Blessed 2020 года . За свою почти 25-летнюю историю группа Faithless долгое время занимала ключевое место в мире британской электронной музыки. Сочетая элементы хауса, трип-хопа, даба и авторский талант, они создают взрывную, эйфорическую танцевальную классику, которая заполняет стадионы. Их достижения говорят сами за себя: семь синглов, вошедших в топ-10, шесть альбомов, вошедших в топ-10 (три из них на первом месте), номинация на премию Mercury Prize за блестящий второй альбом 1998 года « Sunday 8PM » и впечатляющий четырежды платиновый альбом « Forever Faithless - The Greatest Hits», в результате чего общий объём продаж группы по всему миру превысил 15 миллионов экземпляров.

Отзывы о товаре Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Faithless
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Faithless
Barcode
[3760420425186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Faithless
Альбом (сингл)
Champion Sound
Жанр
House
Трек-лист
Forever Free, In Your Own Groove, Fugitive, Peace And Noise, Meeting, Driving, Thinking, Book Of Hours, Find A Way, Dollars And Dimes, Champion Sound, Emmanuel, Yes I Want It Too
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Описание
Faithless вернулись с новым альбомом. Это их первый студийный альбом после All Blessed 2020 года . За свою почти 25-летнюю историю группа Faithless долгое время занимала ключевое место в мире британской электронной музыки. Сочетая элементы хауса, трип-хопа, даба и авторский талант, они создают взрывную, эйфорическую танцевальную классику, которая заполняет стадионы. Их достижения говорят сами за себя: семь синглов, вошедших в топ-10, шесть альбомов, вошедших в топ-10 (три из них на первом месте), номинация на премию Mercury Prize за блестящий второй альбом 1998 года « Sunday 8PM » и впечатляющий четырежды платиновый альбом « Forever Faithless - The Greatest Hits», в результате чего общий объём продаж группы по всему миру превысил 15 миллионов экземпляров.
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Отзывы


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