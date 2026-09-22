Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Faithless - Champion Sound (3760420425186) виниловая пластинка
Faithless вернулись с новым альбомом. Это их первый студийный альбом после All Blessed 2020 года . За свою почти 25-летнюю историю группа Faithless долгое время занимала ключевое место в мире британской электронной музыки. Сочетая элементы хауса, трип-хопа, даба и авторский талант, они создают взрывную, эйфорическую танцевальную классику, которая заполняет стадионы. Их достижения говорят сами за себя: семь синглов, вошедших в топ-10, шесть альбомов, вошедших в топ-10 (три из них на первом месте), номинация на премию Mercury Prize за блестящий второй альбом 1998 года « Sunday 8PM » и впечатляющий четырежды платиновый альбом « Forever Faithless - The Greatest Hits», в результате чего общий объём продаж группы по всему миру превысил 15 миллионов экземпляров.
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