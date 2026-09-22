Описание товара Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка

"Future Past" - пятнадцатый студийный альбом Duran Duran, выпущенный в 2021 году. В записи альбома принимали участие музыканты из Tove Lo, Ivorian Doll, японская группа Chai, а также гитарист группы Blur Грэм Коксон. Издание на красном виниле. Известная, популярная английская поп-рок-группа "Duran Duran" - настоящая легенда. Созданная в Бирмингеме в 1978 году, уже в первой половине 80-х она была на первом месте популярности среди поп-групп. "Бирмингемская пятерка" за время существования продала свыше 120 миллионов копий альбомов. Среди популярных хитов группы композиция "The Reflex", а так же "A View To Kill".