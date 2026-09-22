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Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка

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Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка - фото 1
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка - фото 2
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка - фото 3
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка - фото 4
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка - фото 5
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка - фото 6
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Future Past
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка - фото 1
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка - фото 2
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка - фото 3
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка - фото 4
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка - фото 5
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка - фото 6
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717036
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538693669]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Future Past
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Invisible, All Of You, Give It All Up, Anniversary, Future Past, Beautiful Lies, Tonight United, Wing, More Joy!, Falling
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка

"Future Past" - пятнадцатый студийный альбом Duran Duran, выпущенный в 2021 году. В записи альбома принимали участие музыканты из Tove Lo, Ivorian Doll, японская группа Chai, а также гитарист группы Blur Грэм Коксон. Издание на красном виниле. Известная, популярная английская поп-рок-группа "Duran Duran" - настоящая легенда. Созданная в Бирмингеме в 1978 году, уже в первой половине 80-х она была на первом месте популярности среди поп-групп. "Бирмингемская пятерка" за время существования продала свыше 120 миллионов копий альбомов. Среди популярных хитов группы композиция "The Reflex", а так же "A View To Kill".

Отзывы о товаре Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693669) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538693669]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Future Past
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Invisible, All Of You, Give It All Up, Anniversary, Future Past, Beautiful Lies, Tonight United, Wing, More Joy!, Falling
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Future Past" - пятнадцатый студийный альбом Duran Duran, выпущенный в 2021 году. В записи альбома принимали участие музыканты из Tove Lo, Ivorian Doll, японская группа Chai, а также гитарист группы Blur Грэм Коксон. Издание на красном виниле. Известная, популярная английская поп-рок-группа "Duran Duran" - настоящая легенда. Созданная в Бирмингеме в 1978 году, уже в первой половине 80-х она была на первом месте популярности среди поп-групп. "Бирмингемская пятерка" за время существования продала свыше 120 миллионов копий альбомов. Среди популярных хитов группы композиция "The Reflex", а так же "A View To Kill".
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Отзывы


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