Чёрный Кофе - Осенний Порыв (4640001406645) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Осенний Порыв
Жанр
Русский Heavy Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717026
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Осенний Порыв
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
А Наш-то, Наш, Отчаяние, Волкодав, Листопад, Воздуха, Генерал, Божоле, Я прошу..., Всё Для Тебя, Электрокода, Полёт Птицы, Белый Ветер.
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Чёрный Кофе - Осенний Порыв (4640001406645) виниловая пластинка
Moroz Records представляет… К десятилетию цифрового релиза, впервые на виниле альбом “Осенний порыв” от классиков отечественного металла - группы “Чёрный кофе” Альбом записал Дмитрий Варшавский в студии «Чёрный Кофе» в 2015 году Дмитрий Варшавский – гитара, вокал Евгения Варшавская – бас-гитара, вокал Андрей Приставка – барабаны Оформление альбома от Олега Щербакова делает его прекрасным дополнением к коллекции современных переизданий дискографии “Чёрного Кофе”
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Осенний Порыв
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
А Наш-то, Наш, Отчаяние, Волкодав, Листопад, Воздуха, Генерал, Божоле, Я прошу..., Всё Для Тебя, Электрокода, Полёт Птицы, Белый Ветер.
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Moroz Records представляет… К десятилетию цифрового релиза, впервые на виниле альбом “Осенний порыв” от классиков отечественного металла - группы “Чёрный кофе” Альбом записал Дмитрий Варшавский в студии «Чёрный Кофе» в 2015 году Дмитрий Варшавский – гитара, вокал Евгения Варшавская – бас-гитара, вокал Андрей Приставка – барабаны Оформление альбома от Олега Щербакова делает его прекрасным дополнением к коллекции современных переизданий дискографии “Чёрного Кофе”
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Чёрный Кофе - Осенний Порыв (4640001406645) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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