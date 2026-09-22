Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Мне Одиноко Детка
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб.
В наличии
Код товара: 717022
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3 340 руб.
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Мне Одиноко Детка
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Мне одиноко детка, Отпусти, Разбитое сердце, Ключевой вопрос, Мечты мечты, Девушка из ниоткуда, Твой поезд, Счастье улыбнётся, Я люблю тебя одну, Пропащие мечты, Свет тех же фонарей, Божественная сила.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка
Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка
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Теги товара: Русский рок
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Мне Одиноко Детка
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Мне одиноко детка, Отпусти, Разбитое сердце, Ключевой вопрос, Мечты мечты, Девушка из ниоткуда, Твой поезд, Счастье улыбнётся, Я люблю тебя одну, Пропащие мечты, Свет тех же фонарей, Божественная сила.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка
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Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка - стоимость товара 3340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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