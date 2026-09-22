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Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Мне Одиноко Детка
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717022
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка
3 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Мне Одиноко Детка
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Мне одиноко детка, Отпусти, Разбитое сердце, Ключевой вопрос, Мечты мечты, Девушка из ниоткуда, Твой поезд, Счастье улыбнётся, Я люблю тебя одну, Пропащие мечты, Свет тех же фонарей, Божественная сила.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка

Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Мне Одиноко Детка
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Мне одиноко детка, Отпусти, Разбитое сердце, Ключевой вопрос, Мечты мечты, Девушка из ниоткуда, Твой поезд, Счастье улыбнётся, Я люблю тебя одну, Пропащие мечты, Свет тех же фонарей, Божественная сила.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Владимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая пластинка - стоимость товара 3340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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